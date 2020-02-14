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«Рассмешу самых заядлых циников». Король юмора Игорь Маменко приедет в Минск в октябре

14.02.2020 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерт юмориста Игоря Маменко состоится 13 октября в КЗ «Минск». Билеты уже поступили в продажу.


Фото предоставлено организаторами

Артист юмористического жанра Игорь Маменко известен публике своими искрометными монологами. К его добрым шуткам, забавным историям и удивительной мимике невозможно остаться равнодушным. Этой осенью, сразу после того, как артист отметит свое 60-летие, он проедет по городам Беларуси с праздничной программой.

Вместо пируэтов с клюшкой — цирковые виражи и клоунские гримасы

Родиться в семье циркового гимнаста и кинокаскадера, грезить о хоккейной славе, стать цирковым акробатом и клоуном и только потом перевоплотиться в короля анекдота… Игорю Маменко понадобились долгих 35 лет, чтобы понять, кем он хочет стать, когда вырастет.

Еще в пионерском лагере будущий юморист записывал понравившиеся анекдоты в специальный блокнот и в свободные минуты развлекал друзей. После школы Игорь закончил Московское эстрадно-цирковое училище. Но настоящей страстью его оставался юмористический жанр. Глядя на сегодняшнего маститого артиста, сложно представить, что когда-то он выполнял акробатические трюки. Как шутит сам Игорь, тогда у него не было живота, потому что надо было успеть отрепетировать и «засветиться» в разных жанрах: жонглировании, эквилибристике, клоунаде.

Если с другом вышел в путь…

Однажды близкий друг Николай Лукинский предложил Игорю подготовить несколько совместных юмористических номеров. Огромная коллекция анекдотов и умение аппетитно их подать стали находкой для российской эстрады. Первый номер друзей вышел на экраны в 2001 году.

А дальше подключился его величество случай. В 2003-м ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая заметила артиста и пригласила в свою программу. Как вспоминает Дубовицкая, из грустного дяденьки Маменко быстро превратился в блестящий персонаж и мгновенно полюбился публике. Чего стоит его интонация! Как только включается микрофон, начинается какая-то магия. Секрет такой невероятной харизмы прост: Маменко выходит смешить людей без грима, одной только мимикой. Точно так же в свое время делал Юрий Никулин.

«Если жена смеется над анекдотами мужа — значит, дома гости»

Игорь обожает исполнять не только собственные произведения, но и монологи других известных юмористов. В его арсенале дуэты с Владимиром Винокуром, Лионом Измайловым, Геннадием Ветровым, Еленой Воробей, Сергеем Дроботенко, Максимом Галкиным и даже с «Бурановскими бабушками». Отдельное место в его амплуа занимают пародии на подвыпивших людей и, конечно же, анекдоты. Именно за их исполнение он и получил от поклонников прозвище «человек-анекдот».

Игорь признается, что всегда заранее выходит к микрофону, чтобы прочувствовать атмосферу зала и понять, чего же ждут от него поклонники на этот раз. Не так давно комик примерил новую сценическую роль рыжеволосой гадалки-предсказательницы. А для того, чтобы предсказать аншлаг на выступлении юмориста, не нужно никаких сверхспособностей. Артист обожает своих поклонников и обещает устроить для белорусов настоящую феерию смеха.

Когда: 13 октября
Где: КЗ «Минск»
Сколько: от 35 до 95 рублей

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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Концерт юмориста Игоря Маменко состоится 13 октября в КЗ «Минск». Билеты уже поступили в продажу.
 
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Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
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