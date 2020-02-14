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Лукашенко принял участие в запуске новой линии на Светлогорском ЦКК
14.02.2020 13:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
Президент подчеркнул, что замысле строительства предприятия заключался в том, чтобы не продавать древесину за границу, а самостоятельно перерабатывать ее.
Во время посещения Светлогорска президент посетил Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и построенный на его базе завод сульфатной беленой целлюлозы. Лукашенко дал поручения по поводу бесперебойной поставки древесины на предприятия с помощью дополнительного железнодорожного транспорта.
Особую значимость новой линии для страны президент тем, что производство позволяет перерабатывать в том числе низкосортную древесину. "Это наше богатство, - подчеркнул глава государства, говоря о лесном фонде. - Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок».
В связи с тем, что во время строительства новой линии
Во время визита Лукашенко затронул вопрос пересмотра некоторых условий, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции. В частности, шла речь о работу в рамках СЭЗ, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов. Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, уже не так остро стоит.
"Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить прибыль. Это стратегический вопрос", - считает Лукашенко.
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Президент подчеркнул, что замысле строительства предприятия заключался в том, чтобы не продавать древесину за границу, а самостоятельно перерабатывать ее.
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