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Лукашенко принял участие в запуске новой линии на Светлогорском ЦКК

14.02.2020 13:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко принял участие в запуске новой линии на Светлогорском ЦКК

фото: president.gov.by

Президент подчеркнул, что замысле строительства предприятия заключался в том, чтобы не продавать древесину за границу, а самостоятельно перерабатывать ее.

Во время посещения Светлогорска президент посетил Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и построенный на его базе завод сульфатной беленой целлюлозы. Лукашенко дал поручения по поводу бесперебойной поставки древесины на предприятия с помощью дополнительного железнодорожного транспорта.

Особую значимость новой линии для страны президент тем, что производство позволяет перерабатывать в том числе низкосортную древесину. "Это наше богатство, - подчеркнул глава государства, говоря о лесном фонде. - Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок».

В связи с тем, что во время строительства новой линии возникали экологические проблемы, президент поинтересовался на счет их решения: "Дурно пахнущего нет?". Глава «Беллесбумпрома» Юрий Назаров заверил, что все в порядке: "Иначе мы бы не подписали акт ввода». Он сообщил, что завод введен в эксплуатацию, работает и постепенно выходит на проектную мощность. Президент подчеркнул, что главная задача сейчас - получение большей добавленной стоимости выпускаемой продукции.

Во время визита Лукашенко затронул вопрос пересмотра некоторых условий, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции. В частности, шла речь о работу в рамках СЭЗ, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов. Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, уже не так остро стоит. 

"Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить прибыль. Это стратегический вопрос", - считает Лукашенко.

 
 
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Президент подчеркнул, что замысле строительства предприятия заключался в том, чтобы не продавать древесину за границу, а самостоятельно перерабатывать ее.
 
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