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«До двух не разговариваем». Президент - про миграцию кадров и «железную дисциплину»

14.02.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко потребовал урегулировать ситуацию с текучестью кадров на некоторых предприятиях. Президент также поручил принять дополнительные меры в вопросе укрепления производственной дисциплины, сообщает пресс-служба главы государства. Об этом президент заявил сегодня во время рабочей поездки в Светлогорск на завод железобетонных изделий и конструкций.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Железная дисциплина. До двух не разговариваем», — заявил Александр Лукашенко.

Президент также заявил что в регионах надо принять меры для недопущения большой текучести кадров. Однако это не означает, по его мнению, что «кто-то кого-то будет силой держать на производстве». По мнению главы государства, «в ход должны в том числе пойти меры стимулирующего характера, но на четких и понятных условиях». «Что за летучки такие? В советские времена такого не было… Приди, работай, вот бытовочка, вот душевая, вот тебе зарплата (не обманываю, сам не ворую). Какая есть. Больше будем делать, больше будем зарабатывать. Вот и вся логика», — заявил президент.

 
 
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Александр Лукашенко потребовал урегулировать ситуацию с текучестью кадров на некоторых предприятиях.
 
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