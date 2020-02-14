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В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям

14.02.2020 15:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Бразильский Сан-Паулу уходит под воду. За две недели здесь выпала месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям

Сильные дожди привели к разливу местных рек, масштабным наводнениям и оползням. Стихия нарушила движение транспорта, перекрыты основные трассы. Десятки грузовых машин задерживаются в дороге, в результате чего портятся тонны продовольствия. Все это попадает в системы водоснабжения городов, из-за чего появилась угроза распространения различных инфекций. Закрыты десятки школ и детских садов. Есть погибшие.

В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям

В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям

В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям

В Бразилии сильные дожди привели к масштабным наводнениям

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Новости Бразилии. Бразильский Сан-Паулу уходит под воду. За две недели здесь выпала месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  
 
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