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Берегите своих детей

14.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Берегите своих детей

4 февраля в Петриковском районе произошел несчастный случай: в результате употребления лекарственных средств погиб малолетний ребенок.

Отравления детей лекарствами и средствами бытовой химии наблюдаются довольно часто, нередко сопровождаются развитием тяжелой интоксикации и при несвоевременно или неправильно оказанной первой помощи могут привести к смертельному исходу.

Родители должны тщательно соблюдать рекомендации врача и в отношении дозировки, времени приема детьми лекарств, длительности курса лечения, а также знать их побочные действия. Во избежание беды медикаменты нужно хранить в недоступных для детей местах.

Соблюдайте следующие меры безопасности:
✓ средства бытовой химии, даже если это обычный стиральный порошок или сода, храните отдельно от любых пищевых продуктов, в недоступных для ребенка местах, лучше под замком;
✓ на каждой бутылке или коробке обязательно должна быть этикетка; перед применением какого-либо средства внимательно прочитайте рекомендации;
✓ жидкие вещества следует переливать, пользуясь воронкой, а пересыпать сыпучие – ложкой (воронку или ложку после применения вымыть и высушить);
✓ если вы заподозрили, что ваш ребенок проглотил какое-нибудь опасное вещество, не пытайтесь вызывать рвоту или давать малышу запить проглоченное без предварительной консультации с врачом. Немедленно свяжитесь со службой скорой медицинской помощи;
✓ держите все препараты (даже витамины) в недоступном для детей месте. Не называйте лекарства «конфетками», потому что так можно спровоцировать у ребенка интерес к ним;
✓ на дверцах шкафчиков, в которых хранятся бытовая химия и медикаменты, установите специальные запоры или замки;
✓ держите мелкую электронику и гаджеты, содержащие литиевые батарейки, также в местах, недоступных детям.

Помните: места хранения опасных веществ любого происхождения и назначения должны быть оборудованы надежными системами защиты от несанкционированного доступа (замки, засовы и т.д.).

И еще: придя с работы, не оставляйте сумку без присмотра на стуле или комоде, ведь внутри ее находится множество опасных для ребенка предметов: лекарственные средства, маникюрные ножницы, монеты, лак для ногтей и пр. Все это, оказавшись в его руках, может привести к очень печальным последствиям.

Давайте будем более ответственны и внимательны к своим детям!

Как сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, следователи устанавливают обстоятельства смерти полуторагодовалой девочки в Петрикове. Опрошены родственники погибшего ребенка, назначено проведение ряда экспертных исследований. Предварительно установлено, что смерть наступила от медикаментозного отравления.

По информации главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома

Берегите своих детей

 
 
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4 февраля в Петриковском районе произошел несчастный случай: в результате употребления лекарственных средств погиб малолетний ребенок. Отравления...
 
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