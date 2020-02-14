Беглый Янукович в России стал отцом

О личной жизни сбежавшего в Россию украинского экс-президента Виктора Януковича долгое время ничего не было известно. Однако сегодня, 14 февраля, раскрылись интересные подробности.





Так, в своем Telegram-канале популярная украинская журналистка и блогерка Соня Кошкина поделилась весьма интересной информацией, рассказав, что у Виктора Януковича есть маленький сын Григорий. По словам Кошкиной, матерью мальчика стала новая жена политика Люся.





"Виктора Федоровича Януковича можно поздравлять.

Молодой отец.

Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум.





Сын Григорий.

От молодой жены Любы.





Такие вот новости из-за поребрика". - сообщила Соня Кошкина в своем блоге.













Предполагаемая жена Виктора Януковича, Люся Чеботина



