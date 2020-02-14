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Беглый Янукович в России стал отцом
Источник материала: Партизан
Оказывается, в личной жизни Януковича все более, чем хорошо.
О личной жизни сбежавшего в Россию украинского экс-президента Виктора Януковича долгое время ничего не было известно. Однако сегодня, 14 февраля, раскрылись интересные подробности.
Так, в своем Telegram-канале популярная украинская журналистка и блогерка Соня Кошкина поделилась весьма интересной информацией, рассказав, что у Виктора Януковича есть маленький сын Григорий. По словам Кошкиной, матерью мальчика стала новая жена политика Люся.
"Виктора Федоровича Януковича можно поздравлять.
Молодой отец.
Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум.
Сын Григорий.
От молодой жены Любы.
Такие вот новости из-за поребрика". - сообщила Соня Кошкина в своем блоге.
Предполагаемая жена Виктора Януковича, Люся Чеботина
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Оказывается, в личной жизни Януковича все более, чем хорошо.
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