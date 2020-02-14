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Александр Лукашенко: Самые красивые дети — если египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Светлогорске дан старт уникальному производству – выпуску беленой целлюлозы на местном комбинате. Это совершенно новые возможности и для города, и для предприятия, и для целой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Производство это для Беларуси долгожданное и очень важное. Во-первых, продукт позволит заменить массу импортных позиций – это то самое импортозамещение, о котором не раз говорил Президент. Во-вторых, с отечественной целлюлозой можно выходить на мировые рынки – сегодня на этот продукт устойчиво высокий спрос.
Условиями сотрудники довольны. Причем трудятся не только белорусы, а россияне и даже египтянин.
7 лет уже здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко:
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Александр Лукашенко: Самые красивые дети — если египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках
Новости Беларуси. В Светлогорске дан старт уникальному производству – выпуску беленой целлюлозы на местном комбинате. Это совершенно новые возможности и для...
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