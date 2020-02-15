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Задымление в шахте: в Белгородской области вывели более двухсот шахтеров

15.02.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из шахты в Белгородской области, где произошло задымление, эвакуированы 228 горняков, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

По ее данным, произошло задымление в шахте рудника из вентиляционного отсека глубиной 400 метров. Продолжается эвакуация 17 человек, отметили в МЧС.



По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают два отделения военизированной горноспасательной части.

Ранее об эвакуации шахтеров одного из рудников в Белгородской области "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По его данным, ЧП произошло в поселке городского типа Яковлево.
 
 
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Из шахты в Белгородской области, где произошло задымление, эвакуированы 228 горняков, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.
 
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