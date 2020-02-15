В Пинске водитель такси поехал на красный и сбил женщину. Она умерла в больнице

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла в аварии, которая произошла вечером 14 февраля в Пинске. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Предварительно установлено, что 50-летний водитель Lada Largus ехал по улице Брестской в крайней правой полосе. На перекрестке с улицей Революционной он поехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 53-летнюю местную жительницу, которая шла по регулируемому переходу на зеленый.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где ночью умерла.