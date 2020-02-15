Что это было? Скелет неизвестного существа выбросило на шотландское побережье









Скелет неизвестного существа выбросило на берег моря около шотландского города Абердин во время недавнего шторма Кьяра, сообщило местное facebook-комьюнити Fubar News.





В комментариях к записи Выдвигаются самые разные предложения, какому животному могут принадлежать останки - от кита и дельфина до мифического лох-несского чудовища (Абердин находится в 200 километрах от озера Лох-Несс) и чудом дожившего до наших дней диплодока.





Ученые пока не идентифицировали находку. Местные зоологи лишь предварительно предположили, что с большой долей вероятности скелет принадлежит животному семейства китовых, и никакой мистики здесь нет.



