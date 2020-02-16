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«Незыгарь»: РФ может остановить транзит нефти через Беларусь в случае несанкционированного отбора
Источник материала: Партизан
«Транснефть» может остановить транзит нефти через Беларусь при первом случае несанкционированного отбора, сообщает известный своими информационными вбросами околокремлевский Телеграм-канал Незыгарь.
«Транснефть в спешном порядке готовит изменение маршрута доставки нефти для европейских потребителей. Транзит всей нефти через Беларусь будет остановлен при первом случае несанкционированного отбора. Компании Гуцериева полностью выбрали квартальную квоту по поставкам нефти на белорусские НПЗ. Следующая возможность откроется 1 апреля, в День смеха. Новых контрактов пока не предвидится. Российские компании отказываются отправлять нефть в Беларусь из-за низкой маржинальности рынка», - говорится в сообщении.
Хотя, как вы понимаете, приостановить транзит будет немножко сложно. У России и так проблемы с европейскими рынками.
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«Транснефть» может остановить транзит нефти через Беларусь при первом случае несанкционированного отбора, сообщает известный своими информационными вбросами...
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