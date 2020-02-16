Максимальное время ожидания бригады скорой помощи по вызовам изменилось. Теперь по экстренным вызовам в городе оно не должно превышать 20 минут с момента звонка в скорую помощь, в иных населенных пунктах – 35 минут.
По действующим ранее нормам, время передачи экстренного вызова от диспетчера свободной бригаде скорой – не позднее 4 минут с момента регистрации. Время доезда к месту вызова по городу устанавливалось не позднее 15 минут. В сумме получалось не более 19 минут.
В новой редакции постановления же 20 минут – это время ожидания с момента вызова до прибытия.
К экстренным вызовам относятся:
- пожар;
- чрезвычайная ситуация;
- внезапное изменение поведения у пациента в возрасте до 3 лет;
- внезапное изменение двигательной активности;
- потеря пациентом сознания;
- сыпь с высокой температурой у детей;
- отравление пациента химическими веществами или лекарственными средствами;
- повешение, утопление;
- ожог любой площади и глубины у пациента в возрасте до 3 лет;
- обширный ожог, ожоги несколько областей тела;
- глубокие и обширные раны;
- инородное тело с локализацией, представляющей угрозу для жизни пациента;
- судороги;
- острые нарушения дыхания;
- дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими;
- электротравма;
- падение с высоты выше собственного роста;
- нарушение ритма сердца (аритмия), впервые возникшее;
- роды;
- травма осложненная (представляющая угрозу для жизни).
Изменение прописано в инструкции о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения от 4 января 2020 года № 2.
Из документа следует, что изменилась классификация вызовов. Раньше они делились на экстренные, срочные и неотложные.
В новом документе осталось две категории – экстренные и неотложные вызовы.
В случае неотложного вызова в городе медики должны прибыть на место не позднее 75 минут, в других населенных пунктах – не позднее 90 минут. В случаях, если требуется транспортировка пациента или констатация факта смерти, время ожидания составит не более 135 минут в городе и 150 минут в других населенных пунктах.
При этом если вызов о констатации факта смерти поступает от оперативно-дежурной службы органов внутренних дел, медики должны прибыть на место не позднее 75 минут в городе и 90 минут – в других населенных пунктах.
Также в инструкции определены структура, задачи и режимы работы, порядок деятельности службы и другие важные составляющие функционирования службы скорой медпомощи.