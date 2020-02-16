Источник материала: Новости Волковыска

Максимальное время ожидания бригады скорой помощи по вызовам изменилось. Теперь по экстренным вызовам в городе оно не должно превышать 20 минут с момента звонка в скорую помощь, в иных населенных пунктах – 35 минут.

По действующим ранее нормам, время передачи экстренного вызова от диспетчера свободной бригаде скорой – не позднее 4 минут с момента регистрации. Время доезда к месту вызова по городу устанавливалось не позднее 15 минут. В сумме получалось не более 19 минут.

В новой редакции постановления же 20 минут – это время ожидания с момента вызова до прибытия.

К экстренным вызовам относятся:

пожар;

чрезвычайная ситуация;

внезапное изменение поведения у пациента в возрасте до 3 лет;

внезапное изменение двигательной активности;

потеря пациентом сознания;

сыпь с высокой температурой у детей;

отравление пациента химическими веществами или лекарственными средствами;

повешение, утопление;

ожог любой площади и глубины у пациента в возрасте до 3 лет;

обширный ожог, ожоги несколько областей тела;

глубокие и обширные раны;

инородное тело с локализацией, представляющей угрозу для жизни пациента;

судороги;

острые нарушения дыхания;

дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими;

электротравма;

падение с высоты выше собственного роста;

нарушение ритма сердца (аритмия), впервые возникшее;

роды;

травма осложненная (представляющая угрозу для жизни).

Изменение прописано в инструкции о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения от 4 января 2020 года № 2.

Из документа следует, что изменилась классификация вызовов. Раньше они делились на экстренные, срочные и неотложные.

В новом документе осталось две категории – экстренные и неотложные вызовы.

В случае неотложного вызова в городе медики должны прибыть на место не позднее 75 минут, в других населенных пунктах – не позднее 90 минут. В случаях, если требуется транспортировка пациента или констатация факта смерти, время ожидания составит не более 135 минут в городе и 150 минут в других населенных пунктах.

При этом если вызов о констатации факта смерти поступает от оперативно-дежурной службы органов внутренних дел, медики должны прибыть на место не позднее 75 минут в городе и 90 минут – в других населенных пунктах.

Также в инструкции определены структура, задачи и режимы работы, порядок деятельности службы и другие важные составляющие функционирования службы скорой медпомощи.