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В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси

16.02.2020 15:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономический и инвестиционный потенциал Беларуси презентовали в ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялся круглый стол. В диалоге с инвесторами высокого уровня – представителями крупных международных и германских фондов – принял участие министр иностранных дел Беларуси.

В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси

Особый акцент был сделан на тематике цифровизации и кооперации в IT-сфере, в частности в контексте деятельности Парка высоких технологий в Беларуси.

В ФРГ презентовали экономический и инвестиционный потенциал Беларуси

Люди в материале: Владимир Макей

 
 
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Новости Беларуси. Экономический и инвестиционный потенциал Беларуси презентовали в ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках Мюнхенской...
 
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