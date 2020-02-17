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Протезно-ортопедический центр проведет прием в Горках
17.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
20 февраля Могилевский филиал Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра проведет в Горках прием граждан, нуждающихся в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации — протезными изделиями, лечебно-бандажными изделиями, ортопедической обувью.
Прием заказов на изготовление изделий социальной реабилитации и оказание консультаций будут проводить специалисты Могилевского филиала
Где пройдет прием?
Горки, улица Якубовского, 36
Когда?
20 февраля с 10:00 до 14:00
Телефон для справок — 8 (0222) 74-48-81; +375 (29) 302-14-57
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20 февраля Могилевский филиал Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра проведет в Горках прием граждан, нуждающихся в обеспечении...
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