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Протезно-ортопедический центр проведет прием в Горках

17.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

20 февраля Могилевский филиал Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра проведет в Горках прием граждан, нуждающихся в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации — протезными изделиями, лечебно-бандажными изделиями, ортопедической обувью.

 

Протезно-ортопедический центр проведет прием в Горках

 

Прием заказов на изготовление изделий социальной реабилитации и оказание консультаций будут проводить специалисты Могилевского филиала

 

Где пройдет прием?

Горки, улица Якубовского, 36

Когда?

20 февраля с 10:00 до 14:00

Телефон для справок — 8 (0222) 74-48-81; +375 (29) 302-14-57


 
 
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  20 февраля Могилевский филиал Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра проведет в Горках прием граждан, нуждающихся в обеспечении...
 
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