Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов

Источник материала: Навiны Камянеччыны

15 февраля в Каменце прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов.

Началось все с возложения корзин и венков у памятного места с боевой машиной десанта, установленной в память о тех, кто воевал в Афганистане, и тех, кто участвовал в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья (сквер южной части Каменца)…





































Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.