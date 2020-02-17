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Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов

17.02.2020 09:43 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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15 февраля в Каменце прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов.

Началось все с возложения корзин и венков у памятного места с боевой машиной десанта, установленной в память о тех, кто воевал в Афганистане, и тех, кто участвовал в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья (сквер южной части Каменца)…

Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов

Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов

Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов

Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов

Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов

Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов

Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов

Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов

Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

 
 
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15 февраля в Каменце прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов. Началось все с возложения корзин Сообщение Фоторепортаж с мероприятия,...
 
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