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Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов
17.02.2020 09:43 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
15 февраля в Каменце прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов.
Началось все с возложения корзин и венков у памятного места с боевой машиной десанта, установленной в память о тех, кто воевал в Афганистане, и тех, кто участвовал в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья (сквер южной части Каменца)…
Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.
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15 февраля в Каменце прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов. Началось все с возложения корзин Сообщение Фоторепортаж с мероприятия,...
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