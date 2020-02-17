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В Гомельской области за день под лёд провалились два рыбака

17.02.2020 10:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 16 февраля в Гомельской области утонули два рыбака. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, первый несчастный случай произошёл около шести вечера на озере в деревне Радуга Ветковского района. В 50 метрах от берега из полыньи было извлечено тело 50-летнего мужчины. 

В Гомельской области за день под лёд провалились два рыбака
Фото: Гомельское ОУМЧС 

В течение часа аналогичное происшествие случилось в деревне Старая Лутава Лоевского района. Под лёд на озере провалился 50-летний гражданин. Отмечается, что оба человека хотели порыбачить. 

В Гомельской области за день под лёд провалились два рыбака
Фото: Гомельское ОУМЧС 

На прошлой неделе в Сенненском районе был спасён рыбак.

Мужчине не дал утонуть его друг – подробнее здесь

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Новости Беларуси. Вечером 16 февраля в Гомельской области утонули два рыбака.  По сведениям Гомельского ОУМЧС, первый несчастный случай произошёл около шести...
 
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