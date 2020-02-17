|
В Гомельской области за день под лёд провалились два рыбака
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 16 февраля в Гомельской области утонули два рыбака.
По
В течение часа аналогичное происшествие случилось в деревне Старая Лутава Лоевского района. Под лёд на озере провалился 50-летний гражданин. Отмечается, что оба человека хотели порыбачить.
На прошлой неделе в Сенненском районе был спасён рыбак.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 16 февраля в Гомельской области утонули два рыбака. По сведениям Гомельского ОУМЧС, первый несчастный случай произошёл около шести...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)