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В Барановичском районе инспекторы задержали таксиста с 3,2 промилле
Источник материала: Tut.by
Сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя такси,
Вечером 14 февраля в дежурную часть Барановичского РОВД поступила информация от очевидцев о том, что в деревне Кунцевичи едет такси Volkswagen Polo, водитель которого, возможно, пьян.
Прибывшие на место инспекторы задержали 44-летнего водителя. Мужчину отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало 3,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении таксиста инспекторы составили административный протокол. Он будет лишен прав на три года и заплатит крупный штраф.
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В отношении таксиста инспекторы составили административный протокол. Он будет лишен прав на три года и заплатит крупный штраф.
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