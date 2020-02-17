В Барановичском районе инспекторы задержали таксиста с 3,2 промилле

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя такси, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Вечером 14 февраля в дежурную часть Барановичского РОВД поступила информация от очевидцев о том, что в деревне Кунцевичи едет такси Volkswagen Polo, водитель которого, возможно, пьян.

Прибывшие на место инспекторы задержали 44-летнего водителя. Мужчину отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало 3,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении таксиста инспекторы составили административный протокол. Он будет лишен прав на три года и заплатит крупный штраф.