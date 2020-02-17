«Убил миллион человек, уехал под пальмы». Как палач спрятался на пляже

Сбежав после поражения нацистской Германии, комендант двух лагерей смерти даже не поменял имя и фамилию. Он горячо возмущался, когда его поместили в тюрьму: «Теперь, вы скажете, надо наказывать всех, кто честно служил?!»

Сотрудникам спецслужб стало слегка неудобно. Выехали на бронемашинах, с автоматами, окружили преступника со всех сторон. А он стоит по пояс голый, в цветастых пляжных шортах, в шлёпанцах, с бокалом коктейля «капиринья» в руке. Пожилой человек с элегантной стрижкой, весьма довольный своей жизнью. «Ребята, для чего устраивать такой шум? Я пойду с вами без сопротивления, и вот увидите, вы потом сами меня отпустите». Судя документам, 28 февраля 1967 года полиция города Сан-Паулу арестовала на пляже Сао Бернарду ду Кампо уважаемого гражданина Бразилии Франца Штангля, прибывшего сюда из Сирии 16 лет назад. 59-летний Штангль работал инженером на заводе «Фольксваген» и находился в законном отпуске.

Когда бывшему гауптштурмфюреру СС, коменданту лагерей смерти Собибор и Треблинка предъявили обвинения в преступлениях против человечества, тот искренне изумился: «Я согласен, что устанавливал газовые камеры. Но моя совесть чиста. Я просто честно выполнял свою работу». Лишь за 4 месяца службы в Собиборе Штангль убил 100 000 евреев, а за один-единственный день в Треблинке он послал на смерть 22 000 (!) заключённых. Всего с помощью Франца Штангля был уничтожен почти миллион невинных людей.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el criminal Franz Stangl (centro) logró escapar a Brasil con la ayuda del obispo católico Alois Hudal. Alois Hudal obispo austriaco en el Vaticano, fue el encargado de ocultar y ayudar a escapar a los criminales nazis hacía Sudamérica. pic.twitter.com/cR3nd4YyHJ — MEMORABLE (@EsMemorable) December 24, 2018

Маленький коллектив душителей

Будущий палач родился в 1908 году в австрийском городе Альтмюнстере. Его отцом был драгун из ночного армейского патруля, который часто поколачивал сына. Сразу после школы Франц устроился на текстильную фабрику. Окончив в 1931 году полицейскую академию, работал детективом в небольшом городке, разбирая дела о краже куриц, похищении поросят и пьяных драках. «Звёздный час» тихого чиновника настал в марте 1938 года, когда Германия совершила аншлюс: присоединила Австрию к Третьему рейху. Уже через 2 месяца Штангль вступил в НСДАП и стал членом СС, получив должность следователя в гестапо города Линца.

В апреле 1942 года в звании оберштурмфюрера (старшего лейтенанта) австриец появляется в Польше: Гиммлер назначает его комендантом лагеря Собибор. Задача у этого пункта была одна: убивать как можно больше людей. Франц подошёл к вопросу профессионально, заранее заказав оборудование для умерщвления у администрации соседнего концлагеря Белжец. Начальство объяснило ему: евреи работают плохо, следует не тратить на них время, а быстрее уничтожать. Новоприбывших заключённых прямо с поезда вели в так называемую «баню». Людей запирали в камере, прикрепляли старые танковые моторы к трубам, ведущим внутрь, и с их помощью подавали в помещение угарный газ: через час в «бане» лежали штабеля трупов. Штангль гордился: «У нас маленький коллектив, но зато мы очень хорошо работаем». Под его началом служили 30 эсэсовцев и 100 охранников из числа бывших советских военнопленных, украинцев по национальности. Эта горстка убийц без труда совершала массовые казни, а заодно и сортировала вещи погибших: золотые зубы, иные драгоценности, обувь и одежда подлежали отправке в Рейх.

«Белая смерть» с хлыстом в руках

28 августа 1942 года Франца перевели комендантом в более масштабный лагерь смерти: Треблинку. Он сразу смекнул, что у людей надо подавить волю к сопротивлению, дать им намёк: если будут покладистыми, тогда якобы выживут. Дорожки в лагере вымостили отёсанными камнями, высадили зелёные насаждения и цветы (!) на клумбах. С заключёнными эсэсовец не контактировал и перемещался по Треблинке в специально пошитой для него белой форме с хлыстом в руках: в результате Франца прозвали «Белая смерть». Он позже утверждал, что не испытывал никакой ненависти к уничтожаемым в печах евреям и цыганам: «Это была моя профессия… Я ей наслаждался. Меня переполняли амбиции и желание карьеры, не буду отрицать».



Франц Штангль, комендант лагеря смерти Треблинка. Фото: Commons.wikimedia.org

Для «лечения нервов» Штангль начинал пить водку уже с раннего утра, он часто появлялся перед газовыми камерами в стельку пьяный. Он никогда не называл узников людьми, обозначая их в беседах с другими эсэсовцами как «груз», подлежащий утилизации. Уже в тюрьме Штангль заявил в интервью западногерманской прессе: «Ну правда, они и были „грузом“. В первые дни в Треблинке я видел груды тел чёрно-синего цвета, в них не было ничего человеческого: просто масса гниющей плоти. Сами посудите: огромное количество мертвецов. Иногда я стоял на вышке и наблюдал, как их гонят в газовые камеры: голых, стиснутых, испуганных, под ударами кнутов… Довольно трудно после такого считать этих существ людьми». Случались дни, когда в лагере умерщвляли 3 000 человек, а иногда и 12 000. Всего в небольшой Треблинке за 11 месяцев при руководстве Штангля было убито восемьсот десять тысяч заключённых. Да, почти как в Освенциме за пять лет. Пожалуй, во время Второй мировой войны это было самое ужасное место, ад на Земле.





Жителей Варшавского гетто отправляют в лагерь смерти Треблинка. 1942 год. Фото: РИА Новости

Священник, друг эсэсовцев

2 августа 1943 года узники в Треблинке подняли восстание: около 300 заключённых сумели прорваться за ограду и сбежать, но многие погибли под пулемётным огнём охраны. После этого лагерь расформировали. Штангля, пожурив за то, что тот не смог предотвратить «бунт», перевели Италию с новым заданием: отправлять в печи евреев Венеции и Триеста. В Вену он вернулся в 1945 году, незадолго до капитуляции Германии, и был задержан американскими солдатами: против гауптштурмфюрера начали расследование. Однако с помощью жены и ещё одного охранника Собибора (обершарфюрера СС Густава Вагнера) Штангль в 1948 году совершил побег из тюрьмы, направившись… снова в Италию. Сочувствующий нацистам епископ Ватикана Алоиз Худал снабдил убийцу паспортом Красного Креста и помог добраться до Сирии. В Дамаске Штангль прожил три года, консультируя спецслужбы, как правильно пытать пленных израильтян. Однако на Ближнем Востоке эсэсовцу стало скучно, и спустя 3 года они с женой перебрались в солнечную Бразилию. Там бывший капитан СС сначала работал по своей первой профессии, — ткачом на текстильной фабрике — затем достиг должности инженера и стал неплохо зарабатывать. Жена палача получила место бухгалтера в представительстве Mercedes Benz, а сам Штангль в 1959 году перевёлся на завод Volkswagen. Дела шли отлично. Пара купила большой просторный дом, они жили хорошо и богато, а в выходные и отпуска проводили время на соседних пляжах: купались, загорали. Соседи и не подозревали, что вежливый мужчина с мягким акцентом уничтожил сотни тысяч людей. Они рассказывали про него: «Он был славным и весёлым, настоящей душой компании». «Надо же, — растерянно обронил коллега Штангля по Volkswagen. — Наш милый Франц убил миллион человек и уехал под пальмы!»

Franz Stangl z SS-Sonderkommando Treblinka...winny śmierci 900 000 osób.Do końca "miał czyste sumienie"...tak jak większość Niemców i #ZDF pic.twitter.com/SBu3oA18mG — Kasjopea (@AnitaSchelde) July 27, 2017

«Меня наказывают слишком сурово!»

Удивительно, но Штангля никто не искал. Он жил под своим именем и даже состоял на учёте в австрийском консульстве в Сан-Пауло как «австриец по национальности». Эсэсовец был всерьёз уверен, что не делал ничего плохого, за хорошее качество работы не судят. Лишь в 1961 году Австрия выдала ордер на арест Штангля, к розыску подключилась Германия. После ареста на пляже жена наняла любимому мужу самых дорогих адвокатов, но это не помогло: 23 июня 1967 года Франца выслали из Бразилии в ФРГ и поместили в за решётку. 22 декабря суд Дюссельдорфа приговорил экс-коменданта Треблинки к пожизненному заключению. Франц немедленно обжаловал приговор. Он раздавал интервью, возмущаясь вердиктом: «Я никого лично не убивал, не стрелял в заключённых…Моя работа была сугубо технической… Нас так учили в криминальной полиции, всё должно быть сухо и педантично… Вот я и действовал подобным образом». Лишь незадолго до смерти в последнем разговоре с корреспондентом Штангль сказал: «Да, гибель евреев и цыган в лагерях — моя вина. Но ведь и пожизненное заключение — это слишком сурово!»

28 июня 1971 года (через 19 часов после интервью) 63-летний Франц Штангль скончался в своей тюремной камере от сердечной недостаточности.