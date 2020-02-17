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«Убил миллион человек, уехал под пальмы». Как палач спрятался на пляже

17.02.2020 11:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Убил миллион человек, уехал под пальмы». Как палач спрятался на пляже
Commons.wikimedia.org

Сбежав после поражения нацистской Германии, комендант двух лагерей смерти даже не поменял имя и фамилию. Он горячо возмущался, когда его поместили в тюрьму: «Теперь, вы скажете, надо наказывать всех, кто честно служил?!»

Сотрудникам спецслужб стало слегка неудобно. Выехали на бронемашинах, с автоматами, окружили преступника со всех сторон. А он стоит по пояс голый, в цветастых пляжных шортах, в шлёпанцах, с бокалом коктейля «капиринья» в руке. Пожилой человек с элегантной стрижкой, весьма довольный своей жизнью. «Ребята, для чего устраивать такой шум? Я пойду с вами без сопротивления, и вот увидите, вы потом сами меня отпустите». Судя документам, 28 февраля 1967 года полиция города Сан-Паулу арестовала на пляже Сао Бернарду ду Кампо уважаемого гражданина Бразилии Франца Штангля, прибывшего сюда из Сирии 16 лет назад. 59-летний Штангль работал инженером на заводе «Фольксваген» и находился в законном отпуске.

Когда бывшему гауптштурмфюреру СС, коменданту лагерей смерти Собибор и Треблинка предъявили обвинения в преступлениях против человечества, тот искренне изумился: «Я согласен, что устанавливал газовые камеры. Но моя совесть чиста. Я просто честно выполнял свою работу». Лишь за 4 месяца службы в Собиборе Штангль убил 100 000 евреев, а за один-единственный день в Треблинке он послал на смерть 22 000 (!) заключённых. Всего с помощью Франца Штангля был уничтожен почти миллион невинных людей.

Маленький коллектив душителей

Будущий палач родился в 1908 году в австрийском городе Альтмюнстере. Его отцом был драгун из ночного армейского патруля, который часто поколачивал сына. Сразу после школы Франц устроился на текстильную фабрику. Окончив в 1931 году полицейскую академию, работал детективом в небольшом городке, разбирая дела о краже куриц, похищении поросят и пьяных драках. «Звёздный час» тихого чиновника настал в марте 1938 года, когда Германия совершила аншлюс: присоединила Австрию к Третьему рейху. Уже через 2 месяца Штангль вступил в НСДАП и стал членом СС, получив должность следователя в гестапо города Линца.

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В апреле 1942 года в звании оберштурмфюрера (старшего лейтенанта) австриец появляется в Польше: Гиммлер назначает его комендантом лагеря Собибор. Задача у этого пункта была одна: убивать как можно больше людей. Франц подошёл к вопросу профессионально, заранее заказав оборудование для умерщвления у администрации соседнего концлагеря Белжец. Начальство объяснило ему: евреи работают плохо, следует не тратить на них время, а быстрее уничтожать. Новоприбывших заключённых прямо с поезда вели в так называемую «баню». Людей запирали в камере, прикрепляли старые танковые моторы к трубам, ведущим внутрь, и с их помощью подавали в помещение угарный газ: через час в «бане» лежали штабеля трупов. Штангль гордился: «У нас маленький коллектив, но зато мы очень хорошо работаем». Под его началом служили 30 эсэсовцев и 100 охранников из числа бывших советских военнопленных, украинцев по национальности. Эта горстка убийц без труда совершала массовые казни, а заодно и сортировала вещи погибших: золотые зубы, иные драгоценности, обувь и одежда подлежали отправке в Рейх.

«Белая смерть» с хлыстом в руках

28 августа 1942 года Франца перевели комендантом в более масштабный лагерь смерти: Треблинку. Он сразу смекнул, что у людей надо подавить волю к сопротивлению, дать им намёк: если будут покладистыми, тогда якобы выживут. Дорожки в лагере вымостили отёсанными камнями, высадили зелёные насаждения и цветы (!) на клумбах. С заключёнными эсэсовец не контактировал и перемещался по Треблинке в специально пошитой для него белой форме с хлыстом в руках: в результате Франца прозвали «Белая смерть». Он позже утверждал, что не испытывал никакой ненависти к уничтожаемым в печах евреям и цыганам: «Это была моя профессия… Я ей наслаждался. Меня переполняли амбиции и желание карьеры, не буду отрицать».

«Убил миллион человек, уехал под пальмы». Как палач спрятался на пляже
Франц Штангль, комендант лагеря смерти Треблинка. Фото: Commons.wikimedia.org

Для «лечения нервов» Штангль начинал пить водку уже с раннего утра, он часто появлялся перед газовыми камерами в стельку пьяный. Он никогда не называл узников людьми, обозначая их в беседах с другими эсэсовцами как «груз», подлежащий утилизации. Уже в тюрьме Штангль заявил в интервью западногерманской прессе: «Ну правда, они и были „грузом“. В первые дни в Треблинке я видел груды тел чёрно-синего цвета, в них не было ничего человеческого: просто масса гниющей плоти. Сами посудите: огромное количество мертвецов. Иногда я стоял на вышке и наблюдал, как их гонят в газовые камеры: голых, стиснутых, испуганных, под ударами кнутов… Довольно трудно после такого считать этих существ людьми». Случались дни, когда в лагере умерщвляли 3 000 человек, а иногда и 12 000. Всего в небольшой Треблинке за 11 месяцев при руководстве Штангля было убито восемьсот десять тысяч заключённых. Да, почти как в Освенциме за пять лет. Пожалуй, во время Второй мировой войны это было самое ужасное место, ад на Земле.


«Убил миллион человек, уехал под пальмы». Как палач спрятался на пляже
Жителей Варшавского гетто отправляют в лагерь смерти Треблинка. 1942 год. Фото: РИА Новости

Священник, друг эсэсовцев

2 августа 1943 года узники в Треблинке подняли восстание: около 300 заключённых сумели прорваться за ограду и сбежать, но многие погибли под пулемётным огнём охраны. После этого лагерь расформировали. Штангля, пожурив за то, что тот не смог предотвратить «бунт», перевели Италию с новым заданием: отправлять в печи евреев Венеции и Триеста. В Вену он вернулся в 1945 году, незадолго до капитуляции Германии, и был задержан американскими солдатами: против гауптштурмфюрера начали расследование. Однако с помощью жены и ещё одного охранника Собибора (обершарфюрера СС Густава Вагнера) Штангль в 1948 году совершил побег из тюрьмы, направившись… снова в Италию. Сочувствующий нацистам епископ Ватикана Алоиз Худал снабдил убийцу паспортом Красного Креста и помог добраться до Сирии. В Дамаске Штангль прожил три года, консультируя спецслужбы, как правильно пытать пленных израильтян. Однако на Ближнем Востоке эсэсовцу стало скучно, и спустя 3 года они с женой перебрались в солнечную Бразилию. Там бывший капитан СС сначала работал по своей первой профессии, — ткачом на текстильной фабрике — затем достиг должности инженера и стал неплохо зарабатывать. Жена палача получила место бухгалтера в представительстве Mercedes Benz, а сам Штангль в 1959 году перевёлся на завод Volkswagen. Дела шли отлично. Пара купила большой просторный дом, они жили хорошо и богато, а в выходные и отпуска проводили время на соседних пляжах: купались, загорали. Соседи и не подозревали, что вежливый мужчина с мягким акцентом уничтожил сотни тысяч людей. Они рассказывали про него: «Он был славным и весёлым, настоящей душой компании». «Надо же, — растерянно обронил коллега Штангля по Volkswagen. — Наш милый Франц убил миллион человек и уехал под пальмы!»

«Меня наказывают слишком сурово!»

Удивительно, но Штангля никто не искал. Он жил под своим именем и даже состоял на учёте в австрийском консульстве в Сан-Пауло как «австриец по национальности». Эсэсовец был всерьёз уверен, что не делал ничего плохого, за хорошее качество работы не судят. Лишь в 1961 году Австрия выдала ордер на арест Штангля, к розыску подключилась Германия. После ареста на пляже жена наняла любимому мужу самых дорогих адвокатов, но это не помогло: 23 июня 1967 года Франца выслали из Бразилии в ФРГ и поместили в за решётку. 22 декабря суд Дюссельдорфа приговорил экс-коменданта Треблинки к пожизненному заключению. Франц немедленно обжаловал приговор. Он раздавал интервью, возмущаясь вердиктом: «Я никого лично не убивал, не стрелял в заключённых…Моя работа была сугубо технической… Нас так учили в криминальной полиции, всё должно быть сухо и педантично… Вот я и действовал подобным образом». Лишь незадолго до смерти в последнем разговоре с корреспондентом Штангль сказал: «Да, гибель евреев и цыган в лагерях — моя вина. Но ведь и пожизненное заключение — это слишком сурово!»

28 июня 1971 года (через 19 часов после интервью) 63-летний Франц Штангль скончался в своей тюремной камере от сердечной недостаточности.

 
 
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Сбежав после поражения нацистской Германии, комендант двух лагерей смерти даже не поменял имя и фамилию. Он горячо возмущался, когда его поместили в тюрьму:...
 
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