Обновление дома Чеслава Немена, гости со всего мира и концерт. В Старых Василишках отпраздновали 81-й день рождения легендарного музыканта

Источник материала: Вороновская газета





В эти выходные в доме, где родился и вырос один из самых ярких рок-музыкантов XX века Чеслав Немен в деревне Старые Василишки на Щучинщине, весь день звучали его песни, а десятки поклонников вспоминали творчество поэта и музыканта.

Главным подарком к 81-му дню рождения кумира стала … новая крыша на клубе-музее.







– Клуб-музей –пример эффективного сотрудничества районной власти, творческой интеллигенции и зарубежных партнеров. Это пример безграничности творчества, – подчеркнула заместитель председателя Щучинского райисполкома Елена Пасюта. – Чеслав Немен, родившийся в Старых Василишках, а достигший расцвета таланта в Польше, после смерти объединил людей разных стран, наполнил нас своим многогранным творчеством и вдохновил многих.













— Для нас большая честь быть в родном доме знакового польского музыканта, — отмечает Мартин Войцеховский, заместитель посла Республики Польша в Республике Беларусь. – Надеемся, что завершенная реконструкция крыши продлит жизнь дома, привлечет еще больше туристов в Старые Василишки и поможет возродиться деревне. Творчество Чеслава Немена высоко ценится в Польше и Беларуси, оно помогает строить мосты между нашими народами.

концерты , а в перерывах между гастролями мчался на такси в родную деревеньку. Заведующий клубом-музеем Владимир Сенюта вдохновенно рассказывал гостям историю детства Чеслава Юлиуша Выджицкого, о его первой школьной любви и эмиграции, о том, почему, достигнув мировой славы, он приглашал односельчан на, а в перерывах между гастролями мчался на такси в родную деревеньку.





Созданный в 2010-м клуб-музей в Старых Василишках стал центром притяжения для всех любителей творчества музыканта, чей голос назвали «голосом поколения», чей призыв изменить мир пронзает сердца всех людей доброй воли. Это знаковое для многих из нас место в маленькой деревушке Старые Василишки на Щучинщине, где Чеслав прожил девятнадцать лет, в прошлом году посетили десять тысяч поклонников его творчества со всего света.





В этом году ожидается еще больший наплыв туристов в связи с тем, что Щучинщина вошла в безвизовую зону. Сюда едут те, кто хочет найти истоки незаурядного таланта знаменитого польского музыканта, композитора, артиста, поэта, писателя, графика. Здесь можно согреться душой, послушать музыку именитого земляка и… патефон, посмотреть фильмы о нем, прочесть воспоминания очевидцев и узнать много интересного. В музее уже шесть книг заполнены восторженными отзывами посетителей.

Из дома музыканта ведет дорога к храму – величественному костелу Святых апостолов Петра и Павла, где был крещен и пел в церковном хоре тогда еще не Немен, а Чеслав Юлиуш Выджицкий. В день рождения поэта односельчане и гости вместе молились за упокой души земляка и наслаждались творчеством народного ансамбля духовного пения «Преображение» Щучинского районного центра культуры и народного творчества.









Праздник продолжился в Василишковском центре культуры в агрогородке Василишки. В фойе открылась выставка творческих работ «Яго жыццё – музыка», посвященная Чеславу Немену, а со сцены свои лучшие песни дарили артисты народного хора польской песни «Промень» и народного ансамбля народной песни «Сябрына» Щучинского районного центра культуры и народного творчества.





















К слову, на Щучинщине ежегодно проходят международный турнир памяти земляка по мини-футболу, художественные пленэры, яблочный фестиваль и музыкальные праздники. Новое поколение с удовольствием поет «Dziwny jest ten świat» и верит, что благодаря людям доброй воли этот мир будет продолжать удивлять и восхищать каждого из нас.





Алла БИБИКОВА

Фото: автора https://grodnonews.by/