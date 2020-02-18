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Пинковичская средняя школа – лучшая в области

18.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинковичская средняя школа – лучшая в области
По итогам работы за 2019 год лучшим в Брестской области учреждением общего среднего образования, расположенным в сельской местности, признана Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа.

За достижение высоких показателей в развитии образования по итогам работы за 2019 год Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа удостоена Почетной грамоты главного управления по образованию Брестского облисполкома. В присутствии помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Брестской области А.М. Маркевича награду получила директор школы В.Я. Бартош.

– Пинковичская средняя школа занимает лидирующие позиции в системе образования Пинского района по многим показателям и постоянно работает в режиме развития и совершенствования, – рассказала заместитель начальника отдела по образованию Пинского райисполкома Людмила Дворанинович. – Ежегодно учащиеся и педагоги школы становятся победителями областных, республиканских конкурсов и олимпиад. В 2019 году на областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам учащиеся школы завоевали три диплома, на заключительном – один. Результативным было выступление на областной научно-практической конференции «С наукой в будущее». Учащаяся 11 класса Анна Линкевич стала лучшей на международной олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», завоевав дипломы I и II степени. Анна награждена премией специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Также в учреждении образования успешно реализуется республиканский проект «Зеленая школа», имеются награды за участие в республиканских конкурсах воспитательной направленности. Значительное внимание уделяется системе воспитательной работы.

– Почетная грамота – высокая оценка работы нашей школы, результат труда сплоченного коллектива единомышленников, нацеленных на созидательный процесс, – так прокомментировала полученную награду директор Пинковичской СШ Валентина Бартош. – Наша школа живет в ситуации постоянной насыщенности событиями разного масштаба, в которых для учащихся есть возможность пробовать силы в различных видах деятельности, а педагогов стимулирует к профессиональному росту и самосовершенствованию. И этот ритм нашей жизнедеятельности удерживается постоянно, из года в год. Высокая награда, которую получила наша школа, – стимул для дальнейшей плодотворной работы.

Нина Александрова

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