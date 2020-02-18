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Главный тренер сборной все-таки рассчитывает на помощь Шкурина

18.02.2020 08:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, что все-таки рассчитывает на нападающего ЦСКА Илью Шкурина в предстоящем полуфинальном матче Лиги наций с Грузией, передает tribuna.


Фото: ЦСКА

— Как смотрите на будущее Шкурина в сборной?

— Рассчитываем и на него. Общались с Гончаренко, отзывы у Виктора Михайловича хорошие. Хотели вызвать Шкурина, но предполагали, что шансов на это нет по уже озвученным причинам. Дай бог ему заиграть в ЦСКА или находиться там хотя бы «под основой».

Мы встречались с Ильей, разговаривали и пришли к взаимопониманию, — сказал Мархель.

Напомним, что молодой перспективный белорусский нападающий этой зимой довольно странным образом перешел в московский ЦСКА. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в прошлом году (забив больше всех с 2007 года), но при этом до сих пор не вызывался в сборную, в том числе на предстоящие товарищеские матчи.

 
 
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