Главный тренер сборной все-таки рассчитывает на помощь Шкурина

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, что все-таки рассчитывает на нападающего ЦСКА Илью Шкурина в предстоящем полуфинальном матче Лиги наций с Грузией, передает tribuna.



Фото: ЦСКА

— Как смотрите на будущее Шкурина в сборной?

— Рассчитываем и на него. Общались с Гончаренко, отзывы у Виктора Михайловича хорошие. Хотели вызвать Шкурина, но предполагали, что шансов на это нет по уже озвученным причинам. Дай бог ему заиграть в ЦСКА или находиться там хотя бы «под основой».

Мы встречались с Ильей, разговаривали и пришли к взаимопониманию, — сказал Мархель.

Напомним, что молодой перспективный белорусский нападающий этой зимой довольно странным образом перешел в московский ЦСКА. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в прошлом году (забив больше всех с 2007 года), но при этом до сих пор не вызывался в сборную, в том числе на предстоящие товарищеские матчи .