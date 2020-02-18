«Огонь мудрости» для юных гимназистов

Ежегодно ритуал посвящения в гимназисты проходят все пятиклассники, которые пополнили дружные ряды учащихся Смолевичской районной гимназии. Событие это для всех долгожданное и волнительное. Проходит оно всегда торжественно. Вот и в этом году посвящение собрало в актовом зале и виновников торжества, и учащихся, и учителей, и родителей. С напутственным словом перед пятиклассниками выступил директор учреждения образования Денис Дубаневич. Он пожелал ребятам успехов в учебе и достижения самых высоких вершин в образовании, науке, спорте и творчестве.

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