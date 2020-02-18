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Послание в бутылке преодолело 11 тысяч километров за 16 лет. Вот что в нем было

18.02.2020 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница канадского города Ванкувера нашла вблизи архипелага Хайда-Гуай трогательное послание в бутылке, которое 16 лет назад, предположительно, было отправлено из Индонезии и преодолело 11 тысяч километров. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Vancourier.


Фото: vancourier.com

Летом 2019 года студентка университета лесного хозяйства Никки Саадат собирала водоросли у центрального побережья Хайда-Гуай и обнаружила в океане пластиковую бутылку с посланием на неизвестном ей языке. Понятна была только дата: ноябрь 2003 года. На бутылке не было никаких маркировок, но похожая тара распространена в Юго-Восточной Азии.


Фото: vancourier.com

Саадат показала фотографии послания специалистам по индонезийскому языку. Оказалось, что оно представляет собой выраженное в поэтической форме размышление о любви сына к матери. «Мама… Прости меня за то, что не слушал твои советы, хотя ты была права. Мама… Прости меня за то, что стыдился твоей работы, хотя ты ходила на нее ради меня, чтобы нам было что поесть. И ты никогда не жаловалась на это, но у тебя есть я, высокомерный сын, который не умеет быть благодарным», — говорилось в нем. Письмо было подписано мужским именем Йорис Наикамбо.


Фото: vancourier.com

Саадат задалась целью найти автора послания или его мать и узнать их судьбу, но поиск по соцсетям не дал результата. Она связалась с представителями индонезийского сообщества в Канаде. Представительница индонезийской культурной группы в Ванкувере Лиза Ваджонг исходя из использованной в письме лексики предположила, что его автор — христианин, был рожден в небогатой семье и рос в сельской местности на востоке Индонезии, предположительно, в провинции Малуку.

Велик шанс, что Наикамбо работал за границей и отправлял деньги домой. То, что автор не отправил письмо по почте, дает возможность предположить, что он работал на круизном судне.

Журналист из Ванкувера Чак Чанг определил, что бумага, на которой написано послание, взята из календаря с предсказаниями. Стихотворение было написано на странице, датированной 28 сентября 2003 года. Календарь мог быть напечатан в Гонконге, Малайзии, Тайване или в Сингапуре.

Саадат направила письма в индонезийские СМИ в надежде собрать больше информации о послании, но пока не получила ответов.

 
 
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Жительница канадского города Ванкувера нашла вблизи архипелага Хайда-Гуай трогательное послание.
 
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