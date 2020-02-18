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Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве

18.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Президент встретился с Игорем Сечиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве. Об этом он заявил сегодня на встрече с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным, передает корреспондент БЕЛТА.
 
«Спасибо, что приехали. Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с «Роснефтью». Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало — половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси», — сказал глава государства.

«Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажите что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», — добавил Александр Лукашенко.

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

Как сообщалось, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. С 4 января поставки сырья в страну возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «РуссНефть» и «Нефтиса». Кроме того, первая партия норвежской нефти поступила 26 января на НПЗ «Нафтан».

7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Беларуси и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

Накануне также стало известно, что НК «Янгпур» (дочерняя компания ПО «Белоруснефть»), которая ведет добычу нефти в Ямало-Ненецком автономном округе, планирует поставлять нефть в Беларусь. При этом объемы, а также графики поставок в «Белнефтехиме» пока не комментировали. «Янгпур», с 2013 года входящая в состав РУП «ПО «Белоруснефть», представляет белорусскую компанию на российском рынке добычи нефти и газа, ведет поиск, разведку и разработку семи месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в ЯНАО.

Как сообщалось БЕЛТА 12 февраля со ссылкой на ТАСС, разные схемы поставок нефти готова обсуждать с Беларусью «Газпром нефть». Об этом журналистам сообщил глава российской компании Александр Дюков по итогам встречи представителей нефтяных компаний с министром энергетики России Александром Новаком. Он отметил, что компания готова обсудить и давальческую схему поставок.

Александр Лукашенко встречается с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится сегодня с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным.

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

Как сообщалось, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. С 4 января поставки сырья в страну возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «РуссНефть» и «Нефтиса». Кроме того, первая партия норвежской нефти поступила 26 января на НПЗ «Нафтан».

7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Беларуси и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

Накануне также стало известно, что НК «Янгпур» (дочерняя компания ПО «Белоруснефть»), которая ведет добычу нефти в Ямало-Ненецком автономном округе, планирует поставлять нефть в Беларусь. При этом объемы, а также графики поставок в «Белнефтехиме» пока не комментировали. «Янгпур», с 2013 года входящая в состав РУП «ПО «Белоруснефть», представляет белорусскую компанию на российском рынке добычи нефти и газа, ведет поиск, разведку и разработку семи месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в ЯНАО.

Как сообщалось БЕЛТА 12 февраля со ссылкой на ТАСС, разные схемы поставок нефти готова обсуждать с Беларусью «Газпром нефть». Об этом журналистам сообщил глава российской компании Александр Дюков по итогам встречи представителей нефтяных компаний с министром энергетики России Александром Новаком. Он отметил, что компания готова обсудить и давальческую схему поставок.
 
Игорь Сечин о переговорах с Александром Лукашенко: мы настроены конструктивно
 
Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве
Главный исполнительный директор, председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что настроен на конструктивные переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
 
Игорь Сечин обратил внимание, что «Роснефть» является одним из крупных инвесторов в экономику Беларуси. «Мы являемся участниками акционерного капитала Мозырского НПЗ, у нас есть сеть заправок на территории Беларуси, она небольшая — работают 36 АЗС», — сказал он.

Глава компании отметил, что с радостью принял приглашение белорусского лидера приехать в Минск, как делал это и раньше. «Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами», — добавил он.

Как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, главной темой встречи является ситуация с поставками нефти из России. «Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с «Роснефтью». Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало — половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси», — сказал глава государства.

«Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно, — отметил в свою очередь Игорь Сечин. — Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами».

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент встретился с Игорем Сечиным. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве. Об этом...
 
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