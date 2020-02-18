22 февраля состоится областной  субботник. В память о сожженной Оле

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





В связи с празднованием в текущем году 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и с целью создания мемориального комплекса на месте сожженной фашистами деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области 22 февраля в Гомельской области пройдет областной субботник.

Перед началом Великой Отечественной войны деревня Ола насчитывала 34 двора и 168 жителей. Немецко-фашистскими захватчиками была оккупирована в конце июля 1941 года.

К январю 1944 года в д.Олу были согнаны и переселены жители деревень Чирковичи, Здудичи, Ракшин, Рудня, Искра, Какаль (Светач), Дедное нынешнего Светлогорского района; Коротковичи, Плесовичи, Сельное, Мормаль нынешнего Жлобинского района. Беженцы строили землянки, селились в хозпостройках.

Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, которая насчитывала около 1000 солдат, окружил деревню Ола. Людей загоняли в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулемётов и автоматов, бросали в огонь живыми. Было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, из них 100 мужчин, 508 женщин, 950 детей.

Сожжённая земля деревни Ола находится на кладбище деревень в мемориальном комплексе «Хатынь».

После Великой Отечественной войны деревня Ола не возродилась.

В 1958 году на братской могиле, в которой захоронены мирные жители и советские воины, установлен памятник – скульптура коленопреклоненного солдата с венком (далее — памятник). Всего захоронено – 2253 человека (памятник внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (шифр 313Д000757).

В 2011 году при проведении рекогносцировочных поисковых работ войсковой частью 28443 в 300 метрах от братской могилы, были обнаружены различные обгоревшие предметы: кирпич, древесина, плавленое стекло. На глубине 10 – 20 см. расчетом были обнаружены обугленные костные останки человеческого скелета. Извлечение костных останков из грунта не проводилось в связи с тем, что часть скелета превращена в пепел. В 2013 году на этом месте был установлен памятный крест. Капсула с землей д. Олы установлена в крипте Храма Всех Святых (г. Минск).

В память о безвинных жертвах мирного населения, уничтоженного нацистами в д. Ола в 1944 году, на месте бывшей деревни решено возвести мемориальный комплекс.

Местные исполнительные и распорядительные органы, государственные и иные организации, предприятия, расположенные на территории Гомельской области, примут участие в областном субботнике на рабочих местах либо займутся работами по благоустройству.

Денежные средства, заработанные в день поведения областного субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая тех, чья деятельность не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляют на отдельные банковские счета Гомельского городского и районных исполнительных комитетов.

Участвующие в областном субботнике некоммерческие организации по решению коллективов работников этих организаций вносят наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, на отдельные счета Гомельского городского и районных исполнительных комитетов. Также средства могут перечисляться на текущий (расчетный) счет организаций с последующим перечислением их на отдельные счета Гомельского городского и районных исполнительных комитетов.

Собранные средства будут направлены на финансирование работ по проектированию и строительству объекта «Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области», а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Светлана НАДЕЖДИНА.