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Пенсионера в Горках знакомая обокрала в день получения пенсии

18.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

83-летнего пенсионера в Горках знакомая обокрала в день получения пенсии.  37-летнюю знакомую потерпевший впустил в квартиру сам.

 

Пенсионера в Горках знакомая обокрала в день получения пенсии
Фото использовано для иллюстрации

 

Женщина пришла, чтобы якобы его просто навестить, однако время визита выбрала не случайно —  мужчина как раз получил пенсию.

После непродолжительного разговора в дверь снова позвонили, и хозяин пошел открыть.  В пороге стоял незнакомый мужчина, который стал расспрашивать, не мешает ли дедушке шум из соседних квартир. Ничего не подозревающий хозяин добросовестно отвечал на вопросы, а в это время подозреваемая искала деньги. Найти их было нетрудно, ведь пенсия лежала на столе под паспортом. Вечером того же дня потерпевший, пересчитав деньги, обнаружил пропажу 70 рублей, — рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Специалист Горецкого межрайотдела Государственного комитета судебных экспертиз на бокале, из которого пила воду женщина, выявил и изъял отпечаток пальца. При его проверке по базе установили совпадение. Оказалось, что след пальца принадлежит ранее судимой жительнице деревни Стан, на которую и указывал потерпевший.

Милиционеры задержали подозреваемых и изъяли часть похищенного. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

 

mogilevnews.by


 
 
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  83-летнего пенсионера в Горках знакомая обокрала в день получения пенсии.  37-летнюю знакомую потерпевший впустил в квартиру сам.     Женщина пришла, чтобы якобы...
 
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