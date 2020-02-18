Источник материала: Горецкий вестник

83-летнего пенсионера в Горках знакомая обокрала в день получения пенсии. 37-летнюю знакомую потерпевший впустил в квартиру сам.





Женщина пришла, чтобы якобы его просто навестить, однако время визита выбрала не случайно — мужчина как раз получил пенсию.

— После непродолжительного разговора в дверь снова позвонили, и хозяин пошел открыть. В пороге стоял незнакомый мужчина, который стал расспрашивать, не мешает ли дедушке шум из соседних квартир. Ничего не подозревающий хозяин добросовестно отвечал на вопросы, а в это время подозреваемая искала деньги. Найти их было нетрудно, ведь пенсия лежала на столе под паспортом. Вечером того же дня потерпевший, пересчитав деньги, обнаружил пропажу 70 рублей, — рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Специалист Горецкого межрайотдела Государственного комитета судебных экспертиз на бокале, из которого пила воду женщина, выявил и изъял отпечаток пальца. При его проверке по базе установили совпадение. Оказалось, что след пальца принадлежит ранее судимой жительнице деревни Стан, на которую и указывал потерпевший.

Милиционеры задержали подозреваемых и изъяли часть похищенного. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.