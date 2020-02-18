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В Беларусь прилетели первые жаворонки и кулики раньше обычного

18.02.2020 16:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларусь прилетели первые жаворонки и кулики раньше обычного

Первые полевые жаворонки и кулики прилетели с зимовки, сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

Первыми обычно возвращаются птицы, которым для зимовки не нужно лететь в Африку. Они питаются семенами или червями, а на зиму улетают в Западную или Южную Европу, где обычно нет снега, а продолжительность дня зимой больше, чем в Беларуси, сообщается на сайте АПБ.

Член организации Вадим Прокопчук отметил: «16 февраля в деревне Угляны Каменецкого района весь день — пролет полевых жаворонков, первая горихвостка-чернушка во дворе, на окрестных полях и реке более двух десятков серых гусей, шесть серых журавлей, две большие белые цапли (эти, правда, зимовали), около полутора тысяч уток на реке (в основном, обычная кряква, но есть и свиязи, которые обычно улетают на юг».

По словам директора АПБ Дмитрия Винчевского, 16 февраля он наблюдал первые стаи полевых жаворонков под Гродно.

«На многих лужах уже сидели чибисы, слышали мы и журавлей. Бывает, что в феврале появляются первые жаворонки, но чтобы так дружно, стаями — не помню», — пишет он.

 
Теги: Гродно
 
 
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Первые полевые жаворонки и кулики прилетели с зимовки, сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).
 
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