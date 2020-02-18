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Shortparis выступят в Минске этой весной

18.02.2020 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экспериментальная российская группа Shortparis выступит в минском Prime Hall 26 мая. Билеты на концерт главных хипстеров России поступят в продажу в четверг, 20 февраля.


Фото: vk.com/shortparis

Информация о предстоящем выступлении Shortparis появилась в социальных сетях концертного агентства Horse&Vega. Организаторы сообщили TUT.BY, что уже получили гастрольное удостоверение на проведение концерта, так что ему быть.

Творчество питерской группы Shortparis ориентировано на эксперименты и крайне политизировано, на своих живых выступлениях музыканты устраивают самые настоящие перформансы. Ребята открывали концерты групп с мировым именем, например, Alt-J, The Kooks, Lebanon Hanover и Easter. В Минске Shortparis, напомним, уже несколько раз выступали.

Концерт Shortparis

Когда: 26 мая, 19.00
Где: Prime Hall
Сколько: пока неизвестно, билеты поступят в продажу 20 февраля

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Теги: Минск
 
 
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Экспериментальная российская группа Shortparis выступит в минском Prime Hall 26 мая. Билеты на концерт главных хипстеров России поступят в продажу в четверг, 20 февраля.
 
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