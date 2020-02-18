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Shortparis выступят в Минске этой весной
Источник материала: Tut.by
Экспериментальная российская группа
Информация о предстоящем выступлении Shortparis
Творчество питерской группы Shortparis ориентировано на эксперименты и крайне политизировано, на своих живых выступлениях музыканты устраивают самые настоящие перформансы. Ребята открывали концерты групп с мировым именем, например, Alt-J, The Kooks, Lebanon Hanover и Easter. В Минске Shortparis, напомним, уже несколько раз выступали.
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Экспериментальная российская группа Shortparis выступит в минском Prime Hall 26 мая. Билеты на концерт главных хипстеров России поступят в продажу в четверг, 20 февраля.
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