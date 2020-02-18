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«Шахтер» не смог обыграть грузинский клуб в товарищеском спарринге в Турции

18.02.2020 19:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Солигорский «Шахтер» на втором турецком сборе сыграл очередной спарринг. На этот раз с грузинским клубом «Дила». Голов в матче забито не было.


Фото: ФК «Шахтер»

«Горняки» имели немало моментов, чтобы победить, сделав счет в матче крупным, но каждый раз подводила реализация.

Отметим, что второй матч подряд пропускает вратарь Александр Гутор, который получил травму и выбыл на время из обоймы.

«Шахтер»: Фильцов, Матвейичк (к), Политевич, Сачивко, Антич (Бурко, 46), Кендыш (Сзоке, 73), Баланович (ИНП, 78), Булычев (Селява, 46), Диасамидзе (Подстрелов, 46), Лулаку (Шиндагоридзе, 46), Бодул (Хващинский, 65).

На втором сборе «Шахтер» уже обыграл тульский «Арсенал» и украинский «Колос». 21 февраля команда завершит программу спаррингов матчем против клуба из Туркменистана «Шагадам».

Напомним, ранее на сборе в Турции в первом спарринге «Шахтер» обыграл сербский «Спартак» — 2:0, во втором уступил польскому «Пясту» — 0:2, в третьем обыграл грозненский «Ахмат» — 3:1, а в последнем сыграл вничью с боснийским «Вележем».

4 марта «Шахтер» сыграет против брестского «Динамо» в матче за Суперкубок Беларуси. Игра пройдет на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского.

Как другие белорусские клубы провели спарринги сегодня

Брестское «Динамо» обыграло с минимальным счетом «Каспий». «Ислочь» проиграла другому казахстанскому клубу — «Иртышь» — 1:3. «Минск» разошелся с московским «Динамо» миром — 1:1.

Как изменился «Шахтер» в межсезонье

Солигорский клуб возглавил украинский специалист Юрий Вернидуб, который изрядно пошумел с «Зарей» в Украине и Европе.

Команду усилил лучший вратарь Беларуси Александр Гутор, который перебрался к «горнякам» из брестского «Динамо». Пополнили ряды «кротов» защитник Сергей Политевич, сербский нападающий Игор Иванович, полузащитник Юрий Кендыш и защитник Роман Бегунов.

Но «Шахтер» покинули Элис Бакай, перешедший в Брест, Макс Эбонг, уехавший в «Астану», Юрий Ковалев, Николай Януш, Павел Рыбак. Два последних игрока перешли в «Ислочь». Александр Володько перешел в БАТЭ.

Еще в прошлом сезоне из «Шахтера» ушел Валерий Громыко. Вместе с Юрием Ковалевым он будет защищать цвета тульского «Арсенала».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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«Горняки» имели немало хороших моментов для взятия ворот «Дилы», но подвела реализация.
 
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