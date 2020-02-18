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«Шахтер» не смог обыграть грузинский клуб в товарищеском спарринге в Турции
Источник материала: Tut.by
Солигорский «Шахтер» на втором турецком сборе сыграл очередной спарринг. На этот раз с грузинским клубом «Дила». Голов в матче забито не было.
«Горняки» имели немало моментов, чтобы победить, сделав счет в матче крупным, но каждый раз подводила реализация.
Отметим, что второй матч подряд пропускает вратарь Александр Гутор, который получил травму и выбыл на время из обоймы.
«Шахтер»: Фильцов, Матвейичк (к), Политевич, Сачивко, Антич (Бурко, 46), Кендыш (Сзоке, 73), Баланович (ИНП, 78), Булычев (Селява, 46), Диасамидзе (Подстрелов, 46), Лулаку (Шиндагоридзе, 46), Бодул (Хващинский, 65).
На втором сборе «Шахтер» уже
Напомним, ранее на сборе в Турции в первом спарринге
4 марта «Шахтер» сыграет против брестского «Динамо» в матче за Суперкубок Беларуси. Игра пройдет на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского.
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Но «Шахтер»
Еще в прошлом сезоне из «Шахтера» ушел Валерий Громыко. Вместе с Юрием Ковалевым он будет защищать цвета тульского «Арсенала».
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«Горняки» имели немало хороших моментов для взятия ворот «Дилы», но подвела реализация.
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