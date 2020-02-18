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В первую очередь офицер это честь. Григорий Азарёнок получил награду за освещение работы Вооружённых Сил
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодно в творческом состязании участвуют представители массмедиа из всех регионов страны. В этот раз на конкурс были заявлены около 100 работ. Жюри учитывало оригинальность подачи, актуальность и содержательность материалов.
Уже традиционно в числе лучших отмечен и наш телеканал. Дипломом в номинации «Специальный проект» награжден корреспондент СТВ Григорий Азаренок.
Кроме профессионального признания наш коллега удостоен и очередного воинского звания лейтенант запаса.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Особо сегодня было приятно вручить погоны Григорию Азаренку, который о Вооруженных Силах знает не понаслышке. Он прошел службу в войсках связи и сегодня активно продолжает освещать воинскую службу.
Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Символично, что награждение победителей конкурса проходит накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Во многом благодаря работе журналистов, телеоператоров и фотографов удается поддерживать и сохранять имидж современной белорусской армии.
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В первую очередь офицер это честь. Григорий Азарёнок получил награду за освещение работы Вооружённых Сил
Новости Беларуси. В Минске наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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