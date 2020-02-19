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Для приезжающих в Беларусь из Китая ввели специальную анкету

19.02.2020 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ее нужно заполнить на границе.

Граждане, приезжающие в Беларусь из Китая, обязаны заполнить специальную анкету. Как поясняет пресс-служба Витебской региональной таможни, решение принято с целью предупреждения «завоза инфекции, вызванной коронавирусом».

— В целях усиления мероприятий по предупреждению завоза инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, лица, прибывшие из Китайской Народной Республики или посещавшие Китайскую Народную Республику в период менее 14 суток до момента прибытия на территорию Республики Беларусь, обязаны заполнить анкету на русском или английском языке. Лица, владеющие русским либо английским языком на недостаточном уровне, заполняют анкету на китайском языке, — информирует ведомство.

Анкеты выдает представитель санитарно-карантинного пункта (СКП), а в случае его отсутствия — сотрудник пограничной или таможенной служб.

Также таким гражданам необходимо пройти лабораторное обследование на коронавирус 2019-nCoV в пункте забора биологического материала районной, городской либо областной инфекционной больницы (отделения). Обследование проводится бесплатно.

Напомним, накануне министр здравоохранения Владимир Караник в очередной раз сообщил, что в Беларуси случаи заболевания коронавирусом не зафиксированы. Он также отметил, что в Минздраве максимально открыты и не пытаются скрывать какую-либо информацию по поводу коронавируса.

— У нас есть сайт, у нас есть возможность обращения граждан, мы представлены в социальных сетях. Если наших граждан волнуют какие-то вопросы, они могут напрямую обратиться в Министерство здравоохранения, и я гарантирую, что любой гражданин получит объективный и исчерпывающий ответ, — отметил министр.

Как рассказывала ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, обследование прибывших из Китая проводится в специально организованных пунктах в Национальном аэропорту и других пунктах пропуска через госграницу. А также в областных инфекционных больницах, Бобруйской городской инфекционной больнице, городских инфекционных больницах Минска, районных больницах Минской и Могилевской областей.
 
Теги: Минск
 
 
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