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В Дрогичинском районе рыбак утонул на глазах у отца

19.02.2020 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Дрогичинском районе утонул мужчина.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось утром 19 февраля около населенного пункта Головчицы.  

65-летний мужчина и его сын отправились на рыбалку. Отец находился на берегу, а 36-летний сын отплыл на середину водоема.  

Лодка начала сдуваться, и мужчина отправился к берегу. Но по пути начал тонуть. Отец попытался помочь сыну, но извлек его на берег уже без признаков жизни.  

По факту происшествия проводится проверка. Назначена экспертиза, устанавливаются все обстоятельства случившегося.  

На минувших выходных в Гомельской области за день под лед провалились два рыбака – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Дрогичинском районе утонул мужчина.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка,...
 
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