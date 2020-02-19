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В Дрогичинском районе рыбак утонул на глазах у отца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Дрогичинском районе утонул мужчина.
Как
65-летний мужчина и его сын отправились на рыбалку. Отец находился на берегу, а 36-летний сын отплыл на середину водоема.
Лодка начала сдуваться, и мужчина отправился к берегу. Но по пути начал тонуть. Отец попытался помочь сыну, но извлек его на берег уже без признаков жизни.
По факту происшествия проводится проверка. Назначена экспертиза, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Дрогичинском районе утонул мужчина. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка,...
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