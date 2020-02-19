Вакансия с зарплатой в 37 тысяч рублей есть в Минске

Источник материала: СТВ

В Минске не хватает почти 20 тысяч работников. При этом примерно две трети вакансий предлагают для представителей рабочих профессий. Какие специальности в топе в Минске, рассказываем в программе «Большой город» .

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

У нас ситуация на рынке труда схожа с особенностью ситуации на рынке труда регионов. Но есть некоторые отличия. Сегодня у нас на рынке труда лидируют повара, продавцы, контролеры, кассиры. Но те профессии, которые востребованы в регионах, допустим, трактористы-машинисты, в Минске они не востребованы, и со стороны нанимателей нет особого спроса. Столичный рынок труда, это, все-таки, крупный город – здесь сосредоточено основное производство, и конечно, здесь больший упор идет на вакансии промышленности, здесь очень много профессий в строительстве, в транспорте. Но, в целом, ситуация на рынке труда схожая с ситуацией в республике.





Можете описать самую высокооплачиваемую вакансию?

Татьяна Кудевич:

Сейчас я, наверное, удивлю Вас. Сегодня я смотрела вакансии, и по одной вакансии наниматель предлагает кандидату 37 тысяч белорусских рублей. В основном, такую заработную плату наниматели предъявляют к высококвалифицированным специалистам либо к руководителям – генеральный директор, замгенерального директора.

37 тысяч белорусских рублей – это заместитель генерального директора – это IT-компания. И, конечно, там высокие требования, знание определённых программ. Очень интересная вакансия, конечно. Я думаю, что все равно претендовать на нее кандидатов будут не так много, потому что те требования, которые предъявляются, конечно, теми компетенциями обладает не каждый кандидат.





Есть вакансия 16 тысяч – это командир воздушного судна. Это пилоты – соответственно, там, да, требования тоже очень высокие и определённая квалификация. Есть такие же специалисты и просто специалисты среднего звена, начальники различных уровней.