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Названа нация с самыми некрасивыми в мире мужчинами

22.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ирландцев назвали самой некрасивой нацией в мире. Об этом свидетельствует статистика сайта знакомств BeautifulPeople, известного как «Клуб красивых людей», сообщает газета Mirror.


Фото: unsplash.com

Чтобы стать членами клуба, пользователи Сети проходят через своего рода фейс-контроль: действующие участники противоположного пола оценивают фотографию и краткое описание кандидата, а затем выносят вердикт. Их голосование длится 48 часов. В число факторов, из-за которых людей не пускают на сайт, входят плохая кожа, большой нос, полнота или чрезмерная худоба, жидкие волосы или обилие волос на теле.

Выяснилось, что только шесть процентов всех пытавшихся зарегистрироваться ирландцев получили одобрение. «Существует множество примеров привлекательных ирландских мужчин в Голливуде, таких как Киллиан Мерфи, Джейми Дорнан и Колин Фаррелл, но они являются исключением. К сожалению, ирландцы — самые уродливые мужчины на планете», — отметил управляющий директор сайта Грег Ходж.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cillian Murphy (@_cillianmurphy_) on Aug 21, 2018 at 10:47am PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamie Dornan (@_jamie_dornan_) on Feb 8, 2020 at 6:19am PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Colin Farrell (@farrellgram) on Oct 25, 2019 at 4:54am PDT

Жительницы Ирландии, напротив, оказались на шестом месте среди пользователей портала с одобрением профилей в 35 процентов.

По статистике клуба, наиболее красивые люди живут в Дублине, а пользователи из Лимерика, Белфаста и Голуэя чаще всего получают отрицательный ответ от экспертов сайта.

 
Теги: знакомства
 
 
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Ирландцев назвали самой некрасивой нацией в мире. Об этом свидетельствует статистика сайта знакомств Beautiful People, известного как «Клуб красивых людей»
 
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