В Беларуси могут снизить цены на сахар

Проектом указа предусматривается запрет на предоставление поставщиками социально значимых товаров любых видов вознаграждений за продвижение этих товаров в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары.

«Установление запрета на вознаграждения за продвижение социально значимых товаров в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары послужит основанием для пересмотра и снижения предельных минимальных цен на сахар, реализуемый на внутреннем рынке», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на МАРТ.

За нарушение предлагается предусмотреть административную ответственность в виде штрафа от 20 до 40 базовых величин для ИП и от 40 до 80 БВ для юрлиц (1 БВ – 27 руб.).

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