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В Беларуси могут снизить цены на сахар
22.02.2020 09:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Проектом указа предусматривается запрет на предоставление поставщиками социально значимых товаров любых видов вознаграждений за продвижение этих товаров в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары.
«Установление запрета на вознаграждения за продвижение социально значимых товаров в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары послужит основанием для пересмотра и снижения предельных минимальных цен на сахар, реализуемый на внутреннем рынке», - сообщает
За нарушение предлагается предусмотреть административную ответственность в виде штрафа от 20 до 40 базовых величин для ИП и от 40 до 80 БВ для юрлиц (1 БВ – 27 руб.).
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Предлагается запретить вознаграждения за продвижение социально значимых товаров. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом...
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