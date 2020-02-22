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Под Минском реконструировали эпизод Рогачевско-Жлобинской операции

22.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День защитника Отечества в Беларуси отметили военно-исторической реконструкцией. На «Линии Сталина» под Минском показали эпизод Рогачевско-Жлобинской наступательной операции, которая проходила в феврале 44-го, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Быстрая и эффективная. Так теперь говорят о Рогачевско-Жлобинской наступательной операции. Она длилась пять дней. За это время красноармейцам удалось разгромить основные силы противника 9-ой армии. Чтобы зрители могли увидеть, как это было, на «Линию Сталина» приехали больше сотни реконструкторов. «Мы помогаем пехоте прорываться вперед. Идем по флангу. Первоначальная задача – открыть огонь по противнику и помогать основным силам второму эшелону пойти в наступление», рассказал реконструктор Александр Полочанин. 

Это поле боя – своеобразный театр. Оттого и правила здесь не только военные, но и актерские: все должно быть максимально приближено к тому времени - и оружие, и форма, и внешний вид. Казак, значит, обязательно с бородой.«Я всегда с ней хожу. Только меньше, а сейчас большая она. Для этой реконструкции я специально отрастил бороду побольше»,- поделился Алексей Реут.

С погодой зрителям повезло: обещанного синоптиками дождя не было.
«Мы решили своим мужчинам устроить праздник. Я думаю, получилось»;
«Это было очень круто. Как будто попадаешь в то время, и страшно за них, и интересно смотреть», – рассказали зрители.

В честь освобождения Рогачева в 44-ом году в Москве дали артиллерийский салют. За годы войны в городе погибло около двадцати пяти тысяч мирных жителей.



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Наступательная операция в феврале 1944-го длилась пять дней. За это время красноармейцам удалось разгромить основные силы противника 9-ой армии.
 
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