Под Минском реконструировали эпизод Рогачевско-Жлобинской операции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День защитника Отечества в Беларуси отметили военно-исторической реконструкцией. На «Линии Сталина» под Минском показали эпизод Рогачевско-Жлобинской наступательной операции, которая проходила в феврале 44-го, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Быстрая и эффективная. Так теперь говорят о Рогачевско-Жлобинской наступательной операции. Она длилась пять дней. За это время красноармейцам удалось разгромить основные силы противника 9-ой армии. Чтобы зрители могли увидеть, как это было, на «Линию Сталина» приехали больше сотни реконструкторов. «Мы помогаем пехоте прорываться вперед. Идем по флангу. Первоначальная задача – открыть огонь по противнику и помогать основным силам второму эшелону пойти в наступление», рассказал реконструктор Александр Полочанин.

Это поле боя – своеобразный театр. Оттого и правила здесь не только военные, но и актерские: все должно быть максимально приближено к тому времени - и оружие, и форма, и внешний вид. Казак, значит, обязательно с бородой.«Я всегда с ней хожу. Только меньше, а сейчас большая она. Для этой реконструкции я специально отрастил бороду побольше»,- поделился Алексей Реут.

С погодой зрителям повезло: обещанного синоптиками дождя не было.

«Мы решили своим мужчинам устроить праздник. Я думаю, получилось»;

«Это было очень круто. Как будто попадаешь в то время, и страшно за них, и интересно смотреть», – рассказали зрители.

В честь освобождения Рогачева в 44-ом году в Москве дали артиллерийский салют. За годы войны в городе погибло около двадцати пяти тысяч мирных жителей.