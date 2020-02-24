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От размера груди зависит количество молока в будущем? Правда и мифы о половом созревании

24.02.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разных баек о периоде полового созревания много — вплоть до «если трогаешь свои половые органы, могут вырасти волосы на ладонях». На них ведутся как раз в том возрасте, когда тело меняется, но сознание еще остается наивным. Но есть прямо очень правдоподобные варианты — те, в которые мы нередко верим и сейчас. Готовы проверить свои знания? Может быть, в чем-то вы ошибаетесь?

Проверьте свои знания и по интимной гигиене:

 
 
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