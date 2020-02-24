Алена Дубицкая выиграла чемпионат Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





21-22 февраля в Могилеве проходил чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении.

Серьезный результат —18,85 м — у нашей землячки, толкательницы ядра Алены Дубицкой. Эти цифры позволили спортсменке завершить зимний сезон на первой строчке европейского рейтинга и оказаться одним из мировых лидеров в преддверии летнего сезона.

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Моисевич высоко оценил результаты спортсменов на чемпионате Беларуси и отметил, что показанные в спорткомплексе «Олимпиец» цифры позволяют с оптимизмом ждать начала олимпийского сезона.

Соб. инф.

Фото БФЛА.