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Алена Дубицкая выиграла чемпионат Беларуси

24.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Алена Дубицкая выиграла чемпионат Беларуси

21-22 февраля в Могилеве проходил чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении.

Серьезный результат —18,85 м — у нашей землячки, толкательницы ядра Алены Дубицкой. Эти цифры позволили спортсменке завершить зимний сезон на первой строчке европейского рейтинга и оказаться одним из мировых лидеров в преддверии летнего сезона.

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Моисевич высоко оценил результаты спортсменов на чемпионате Беларуси и отметил, что показанные в спорткомплексе «Олимпиец» цифры позволяют с оптимизмом ждать начала олимпийского сезона.

Соб. инф.

Фото БФЛА.

 
Теги: Могилев
 
 
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21-22 февраля в Могилеве проходил чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении. Серьезный результат —18,85 м — у нашей землячки, толкательницы ядра Алены...
 
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