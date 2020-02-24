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Алена Дубицкая выиграла чемпионат Беларуси
24.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
21-22 февраля в Могилеве проходил чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении.
Серьезный результат —18,85 м — у нашей землячки, толкательницы ядра Алены Дубицкой. Эти цифры позволили спортсменке завершить зимний сезон на первой строчке европейского рейтинга и оказаться одним из мировых лидеров в преддверии летнего сезона.
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Моисевич высоко оценил результаты спортсменов на чемпионате Беларуси и отметил, что показанные в спорткомплексе «Олимпиец» цифры позволяют с оптимизмом ждать начала олимпийского сезона.
Соб. инф.
Фото БФЛА.
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21-22 февраля в Могилеве проходил чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении. Серьезный результат —18,85 м — у нашей землячки, толкательницы ядра Алены...
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