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Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области

24.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области

В Купаловском университете Фестиваль педагогических классов проходит во второй раз. В этом году – 22 февраля, в день 80-летия Alma mater. 

Участниками мероприятия стали 29 команд. Дистанционно к фестивалю присоединились две команды из Волгограда. 

Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области

Слова напутствия в адрес педагогов и учащихся направила ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко:

– Я шчыра ўдзячная вам, што вы прыехалі ў Купалаўскі ўніверсітэт, каб раздзяліць з намі свята – Дзень нараджэння ўніверсітэта. Сёння ў гэтай зале пануе маладосць, крэатыў, юнацтва і пры гэтым – вельмі цікавы погляд у будычыню. Я жадаю, каб вы здолелі праявіць свой талент,пазнаёміліся адзін з адным і знайшлі сяброў.

Ирина Китурко подчеркнула, что ее жизнь тоже связана с профессией педагога:

– Я прайшла свой шлях ад настаўніка да рэктара. Я выкладала вучням гісторыю, а яны – вучылі мяне любіць дзяцей. Калі вы станеце настаўнікамі, не забывайце, што важны не тольки той прадмет, які вы выкладаеце, а любоў да дзяцей. 

Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области

Особую актуальность профессии «Педагог» вне зависимости  от времени и развития технологий отметил начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета Руслан Абрамчик:

– На фестывалі сабраліся тыя, хто ўпэўнен: будучыня залежыць ад педагога. Яшчэ з маладосці педагог адчувае сваё прызванне вучыць, дзяліцца ведамі, накіроўваць іншых, арганізоўваць калектыў для дасягнення мэтаў. Гэта людзі, якія знаходзяць агульную мову з іншымі, таму не дзіўна, што настаўнік – гэта прафесія, якая адкрывае дарогу да многіх накірункаў дзейнасці. Жадаю ўсім плёну ў сённяшнім конкурсе, упартасці ў жыцці для таго, каб дабівацца сваіх мэтаў і гадаваць наступныя пакаленні людзей з іскрыстымі вачыма!

В рамках фестиваля ученики 10-11 классов, в которых изучается программа факультатива «Профессия – педагог» или «Введение в педагогическую профессию»,  и их учителя своим примером показывают, что профессия педагога – это в первую очередь творчество. Так, в формате визитки участники представили свою команду и школу, а также поздравили Купаловский университет с Днем рождения. Ребята демонстрировали юмористические зарисовки, пели, читали стихотворения. Среди заданий – видеопрезентация своего класса, домашнее задание «Педагог – это стильно! Классно! Ответственно! Перспективно!…» и стенгазета «Один день из жизни педагога 2050 года», а также другие творческие и интеллектуальные конкурсы. Отдельно организован конкурс для педагогов «Мои ученики – мое педагогическое продолжение». Кроме того, на протяжении всего дня у участников есть возможность пообщаться со студентами и руководством ГрГУ имени Янки Купалы.
 
Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области
Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области
Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области
Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области
Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области
Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области
Как отмечают организаторы, одна из главных целей фестиваля – формирование у учащихся положительной мотивации к педагогической деятельности и осознанной позитивной установки на выбор профессии педагога. Кроме того, фестиваль направлен на консолидацию деятельности педагогов, осуществляющих подготовку учащихся профильных классов, развитие сотрудничества учреждений общего среднего образования, где есть педагогические классы, с университетом. Фестиваль нацелен на выявление и развитие творческих способностей учащихся педагогических классов, склонности к профессиональной деятельности в сфере педагогики. Также в числе задач мероприятия – популяризация педагогических специальностей ГрГУ имени Янки Купалы, и поддержка будущих абитуриентов университета.
 
Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области
Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области
Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области
Организаторами фестиваля выступают ГрГУ имени Янки Купалы совместно с главным управлением образования Гродненского облисполкома.
 
Фестиваль педагогических классов в День рождения ГрГУ имени Янки Купалы объединил учащихся и педагогов Гродно и Гродненской области
 
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В Купаловском университете Фестиваль педагогических классов проходит во второй раз. В этом году – 22 февраля, в день 80-летия Alma mater.  Участниками мероприятия стали...
 
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