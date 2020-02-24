Первый случай коронавируса зарегистрирован в Афганистане

Источник материала: Вороновская газета





В провинции Герат в Афганистане объявлена чрезвычайная ситуация из-за первого зарегистрированного случая коронавируса , сообщает телеканал TOLOnews .

Министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз на пресс-конференции в Кабуле подтвердил первый случай коронавируса в западной провинции Герат, которая граничит с Ираном.

Ранее Министерство здравоохранения сообщало о трех возможных случаях коронавируса в Герате. «Два случая не подтвердились, один оказался положительным», — сказал Ферозуддин Фероз.

Заболевший вирусом COVID-19 является жителем Герата, недавно он вернулся из города Кум в Иране.

В заявлении Совета национальной безопасности Афганистана говорится, что все поездки в Иран и из Ирана временно запрещены в целях предотвращения вспышки коронавируса.

На основании этого решения временно прекращаются и торговые отношения между двумя соседними странами.

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