Третья выездная сессия Молодежного парламента прошла в Беловежском

Источник материала: Навiны Камянеччыны

20 февраля в административном здании ОАО «Беловежский» прошла третья выездная сессия Молодежного парламента при Каменецком районном Совете депутатов.

На собрании парламентариям рассказали об организации работы с молодыми специалистами на ведущем сельхозпредприятии, а также о работе депутатов Беловежского сельского Совета депутатов по решению вопросов жизнеобеспечения населения сельсовета.

В работе сессии принимали участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Беловежского избирательного округа №8 Жанна Стативко; председатель Каменецкого райсовета депутатов Ирина Нигериш; генеральный директор ОАО «Беловежский», депутат Каменецкого районного Совета депутатов Александр Дунькович; председатель Беловежского сельского Совета депутатов Жанна Хилютич; директор ГУО «Беловежская средняя школа», депутат Каменецкого районного и Беловежского сельского Советов депутатов, Владислав Сергей; директор учреждения образования «Беловежская государственная детская школа искусств», депутат Беловежского сельского Совета депутатов Анна Чепелюк; секретарь первичной организации ОО «БРСМ» ОАО «Беловежский» Наталья Калимулина; директор Каменецкого территориального центра социального обслуживания населения, депутат Брестского областного и Каменецкого районного Советов депутатов, председатель постоянной комиссии районного Совета депутатов по вопросам социальной сферы и правопорядка Елена Шаблинская; главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Каменецкого районного исполнительного комитет, депутат Каменецкого районного Совета депутатов, председатель постоянной комиссии районного Совета депутатов по вопросам местного управления и самоуправления Людмила Журавлёва.

Подробнее читайте в субботнем номере «НК» 29 февраля.



















