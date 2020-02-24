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Третья выездная сессия Молодежного парламента прошла в Беловежском

24.02.2020 15:14 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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20 февраля в административном здании ОАО «Беловежский» прошла третья выездная сессия Молодежного парламента при Каменецком районном Совете депутатов. 

На собрании парламентариям рассказали об организации работы с молодыми специалистами на ведущем сельхозпредприятии, а также о работе депутатов Беловежского сельского Совета депутатов по решению вопросов жизнеобеспечения населения сельсовета.

В работе сессии принимали участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Беловежского избирательного округа №8 Жанна Стативко; председатель Каменецкого райсовета депутатов Ирина Нигериш; генеральный директор ОАО «Беловежский», депутат Каменецкого районного Совета депутатов Александр Дунькович; председатель Беловежского сельского Совета депутатов Жанна Хилютич; директор ГУО «Беловежская средняя школа», депутат Каменецкого районного и Беловежского сельского Советов депутатов, Владислав Сергей; директор учреждения образования «Беловежская государственная детская школа искусств», депутат Беловежского сельского Совета депутатов Анна Чепелюк;  секретарь первичной организации ОО «БРСМ» ОАО «Беловежский» Наталья Калимулина; директор Каменецкого территориального центра социального обслуживания населения, депутат Брестского областного и Каменецкого районного Советов депутатов, председатель постоянной комиссии районного Совета депутатов по вопросам социальной сферы и правопорядка Елена Шаблинская; главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Каменецкого районного исполнительного комитет, депутат Каменецкого районного Совета депутатов, председатель постоянной комиссии районного Совета депутатов по вопросам местного управления и самоуправления Людмила Журавлёва.

Подробнее читайте в субботнем номере «НК»  29 февраля.
Третья выездная сессия Молодежного парламента прошла в Беловежском

Третья выездная сессия Молодежного парламента прошла в Беловежском

Третья выездная сессия Молодежного парламента прошла в Беловежском

Третья выездная сессия Молодежного парламента прошла в Беловежском

Третья выездная сессия Молодежного парламента прошла в Беловежском

Третья выездная сессия Молодежного парламента прошла в Беловежском

Author: Редактор сайта

Третья выездная сессия Молодежного парламента прошла в Беловежском

Редактор сайта

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20 февраля в административном здании ОАО «Беловежский» прошла третья выездная сессия Молодежного парламента при Каменецком Сообщение Третья выездная сессия...
 
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