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Станции минского метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» будут закрыты 21 и 22 марта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Участок метрополитена от станции «Фрунзенская» до «Каменной Горки» будет закрыт 21 и 22 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Предварительно именно на эти даты метростроители наметили проведение врезки так называемой стрелки, чтобы соединить пути между действующей Автозаводской и строящейся Зеленолужской линиями.
На период проведения работ «Минсктранс» организует компенсационный наземный транспорт с остановками у каждой станции метрополитена. Первоначально ожидалось, что работы займут около недели, однако метростроители рассчитывают справиться с трудоемкой задачей в кратчайшие сроки.
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Новости Беларуси. Участок метрополитена от станции «Фрунзенская» до «Каменной Горки» будет закрыт 21 и 22 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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