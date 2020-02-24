﻿ Станции минского метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» будут закрыты 21 и 22 марта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станции минского метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» будут закрыты 21 и 22 марта

24.02.2020 18:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Участок метрополитена от станции «Фрунзенская» до «Каменной Горки» будет закрыт 21 и 22 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Станции минского метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» будут закрыты 21 и 22 марта

Предварительно именно на эти даты метростроители наметили проведение врезки так называемой стрелки, чтобы соединить пути между действующей Автозаводской и строящейся Зеленолужской линиями.

Станции минского метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» будут закрыты 21 и 22 марта

На период проведения работ «Минсктранс» организует компенсационный наземный транспорт с остановками у каждой станции метрополитена. Первоначально ожидалось, что работы займут около недели, однако метростроители рассчитывают справиться с трудоемкой задачей в кратчайшие сроки.

Станции минского метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» будут закрыты 21 и 22 марта

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Участок метрополитена от станции «Фрунзенская» до «Каменной Горки» будет закрыт 21 и 22 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске водитель BMW скрывался от ГАИ со скоростью 229 км/ч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика