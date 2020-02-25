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Минздрав просит белорусов не посещать районы карантина в Италии

25.02.2020 08:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав просит белорусов не посещать районы карантина в Италии
БЕЛТА

На 24 февраля санитарно-карантинным контролем на Государственной границе нашей страны охвачены 568 519 человек, в том числе 1 137 человек, находившихся в КНР в течение предыдущих 14 дней, у 27 человек были выявлены симптомы респираторного заболевания, результаты лабораторного исследования отрицательные, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

С учетом активизации распространения коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира, в частности в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии, Таиланде с 24 февраля организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Итальянской Республики, и их медицинское наблюдение.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь рекомендует гражданам Республики Беларусь по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин. 

Минздрав просит белорусов не посещать районы карантина в Италии
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В связи с распространением коронавируса в Европе белорусский Минздрав усилил санитарно – эпидемиологический надзор.
 
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