Минздрав просит белорусов не посещать районы карантина в Италии

Источник материала: Аргументы и факты

На 24 февраля санитарно-карантинным контролем на Государственной границе нашей страны охвачены 568 519 человек, в том числе 1 137 человек, находившихся в КНР в течение предыдущих 14 дней, у 27 человек были выявлены симптомы респираторного заболевания, результаты лабораторного исследования отрицательные, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

С учетом активизации распространения коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира, в частности в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии, Таиланде с 24 февраля организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Итальянской Республики, и их медицинское наблюдение.