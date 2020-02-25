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«Приду на соревнования даже с травмой». Как тренируется девочка-чирлидер

25.02.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанке Алине Ероховец — 11 лет. Три с половиной года она занимается чирлидингом. Все началось с того, что она не могла выбрать между гимнастикой и танцами, но однажды узнала о чирлидинге, который соединяет оба этих направления. В проекте «Спортивные принцессы» вместе с сетью магазинов «Корона» мы рассказываем о девочках, которые много работают ради красивых выступлений.


Алина Ероховец

«Боялась делать поперечный шпагат в воздухе»

Мы встречаем Алину после тренировки в центре дополнительного образования детей и молодежи «Ранак». Там находится клуб «Фортуна», где под руководством тренера Ольги Скорбеж занимается девочка. В коридоре нас ждут мама Вероника и младшая сестра Алиса, которой пять лет.

— Мы часто ездим к Алине на выступления. После них Алиса спрашивает: «Почему я все еще не на сцене?» Но, как только мы объясняем, что за красивым зрелищем стоят трудные тренировки, желание сразу отпадает, — с улыбкой рассказывает Вероника. — Кстати, ограничений по возрасту в этом виде спорта нет: ходят и четырехлетние девочки, и тридцатилетние мамы двоих детей. Главное — здоровье и запал!


Вероника Ероховец

Чирлидинг зародился в Америке в 1870-е годы. Стал популярным в студенческой среде, где проводилось много спортивных состязаний и нужна была группа поддержки. Сейчас по этому направлению проводят собственные соревнования и показательные выступления. В чирлидинге две основных дисциплины: cheer и performance cheer. Первая — спортивно-акробатическая, в ней чирлидеры работают с выбросами, пирамидами, кричалками. Вторая дисциплина — хореографическо-гимнастическая, здесь упор делают на танцевальные элементы.

Система разрядов выглядит так: сначала юношеские, потом второй и первый взрослые, КМС и мастер спорта. Чтобы получить разряд, нужно занять определенное место среди большого количества участников. Требования для каждых соревнований определяет единая спортивная классификация Министерства спорта и туризма. У Алины сейчас третий юношеский разряд в направлении performance cheer.

— В первом классе дочь захотела сесть на шпагат. Уже не помню, то ли по телевизору фильм увидела, то ли мы ходили на какие-то соревнования. Я отдала ее на танцы, и спустя месяц дочка пришла к мечте, — вспоминает мама Алины. — Потом она захотела заняться гимнастикой. Так мы целый год совмещали две секции. Было нелегко: первый класс, ежедневные тренировки Алины, у меня еще младшая дочь на руках.


В конце учебного года родители попросили дочь выбрать что-то одно: победила гимнастика. Но вскоре девочка бросила занятия.

— Перегорела, наверное. Но я настаивала на том, чтобы ребенок не уходил из спорта. Это важно и для здоровья, и для дисциплины, — размышляет Вероника. — Однажды Алина сама принесла из школы листовку о чирлидинге. Мы решили попробовать, ведь этот вид спорта — симбиоз танцев и гимнастики.

Девочка пришла в чирлидинг уже со спортивной базой, но ей все равно пришлось разучивать много новых элементов.

— Я начинала с акробатического направления, но потом перешла в performance cheer, где тогда было больше девочек моего возраста, — вспоминает Алина. — Помню, как на первых соревнованиях боялась делать поперечный шпагат в воздухе. Он у меня в итоге не получился, и мы заняли четвертое место.

«Мазь, повязка и обезболивающее перед выходом»

Сейчас у девочки три тренера: один по акробатике и два по фристайлу пом (дисциплина в perfomance cheer, где композицию строят при помощи помпонов в течение всей программы. — Прим. TUT.BY).

— Мы учим детей сначала раскладывать все в голове, а потом выходить на спортивную площадку. Очень важно правильно настроиться, — замечает тренер Ольга Скорбеж.


Тренер Ольга Скорбеж

За плечами Алины — выступления на Республиканских соревнованиях, первенстве Беларуси по чирлидингу, международном турнире Cheermania, открытые соревнования Гродненской области и Кубок Полесья. В них девочка участвует каждый год. На соревнованиях ей нравится работа в команде и эмоции от шоу. Больше всего Алине запомнилось Гродно, где они выступали в паре с девочкой из команды. Тогда заняли второе место и получили третий юношеский разряд.

На выступления юные спортсменки выходят с широкой улыбкой. Но за ней иногда скрывается физическая боль.

— Девочки показывают огромную силу воли и желание победить. Иногда кто-нибудь может потянуть ногу прямо накануне соревнований. И у Алины такое было. В ход идут разогревающая мазь, фиксирующая повязка и обезболивающее перед выходом. Уже после соревнований разбираемся, нужно ли накладывать повязку или идти к врачу, — рассказывает Ольга.


В клубе есть два состава в разряде юниоров: первый для показательных выступлений и поддержки спортивных команд, второй для спортивных соревнований между чирлидерами. Алина во второй команде. Возможно, поэтому у нее такой сильный спортивный дух.

— Однажды во время тренировки я сильно ударилась о деревянный пол, и в ногу попала заноза. Я не сразу поняла, почему мне больно ходить. Нога опухла за три дня до соревнований. Тогда мы с мамой поехали к врачу, он достал занозу, — рассказывает Алина. — Я приду на соревнования даже с травмой, команду подводить нельзя.

Всего в команде 16 девочек.

— Наши тренеры учат слушать и слышать друг друга. Иногда бывает, у кого-то не получается элемент — начинается крик и ругань. Но потом вспоминаем, что мы — одна команда. И у нас общая цель, к которой важно прийти, — рассуждает Алина.


Чирлидинг — командный спорт, поэтому некоторые занятия тренер посвящает тимбилдингу.

— Иногда задаю прочитать дома полезные мотивирующие книги. Затем мы обсуждаем, кто что понял и вынес для себя. Тимбилдинг и мотивация — важная часть спортивного процесса, — подчеркивает Ольга.

Летом, когда одноклассники едут отдыхать, чирлидеры отправляются на двухнедельные сборы в Пинск.

— Дети понимают, что мы едем в лагерь не отдыхать, а приводить себя в хорошую спортивную форму перед началом сезона, — рассказывает тренер. — В Belarus Cheer Camp приезжают звезды чирлидинга из США, Австрии, Финляндии и других стран. Уже были тренер национальной команды Словении Сьюзан Жулевич, японский хореограф Миса Китагаки и Мила Танту — тренер финского клуба Golden Spyrit Cyrines. Девочки с удовольствием берут у них мастер-классы и про свои тренировки не забывают.

«Можем идти по улице — она бежит вперед и делает колесо»

В будние дни шестиклассница Алина просыпается в семь утра, идет в школу, потом возвращается домой пообедать и сразу же бежит на тренировку.

— Нагрузка большая. Три раза в неделю двухчасовые тренировки. Обычно Алина идет в зал после семи уроков, — делится мама Вероника. — Если соревнования не скоро, то у нее есть один полностью свободный день — воскресенье. Но если нужна экстра-тренировка — придем заниматься в любой день.


При таком режиме девочка очень устает, но тренировки старается не пропускать.

— Иногда бывает лень делать уроки, когда приходишь домой без сил. Но я никогда не думала о том, чтобы бросить чирлидинг, — говорит наша героиня.

Во время подготовки к выступлениям также продумывают костюмы.

— Сезон — это пять выступлений, на них нужно пошить один костюм, купить обувь, банты и помпоны. На это родители тратят примерно 250 рублей, — рассказывает тренер. — Костюмом может быть платье и шорты, легинсы и топ, шорты и топ. Нет строгих требований, главное, чтобы белье не было видно — как во всех гимнастических видах спорта. Для чир джаза костюм может включать и развевающиеся ткани, для дисциплины фристайл пом подходит более спортивный стиль, для чир хип-хопа наряд тоже должен быть в хип-хоп стиле.


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Костюмы, которые остались после разных сезонов, Алина хранит дома.

— Мне вообще нравится менять наряды: и на соревнования, и в школу. Жаль только, что по правилам нам нужно снимать украшения на выступления. Браслеты и цепочки могут порваться, а сережки повредить уши, — говорит Алина. — Единственное, что у меня пока никак не получается, — макияж. Прошу помощи либо у мамы, либо у команды.

На вопрос о спортивном будущем у семьи пока нет точного ответа.

— Я замечаю, что у нее есть тренерские способности. Приходит домой и тренирует младшую сестру, часто показывает элементы подружкам. Дочь вообще никогда не сидит на месте, мы можем спокойно идти по улице, она бежит вперед и делает колесо. Я даже несколько раз травмировалась из-за этого, она задевала меня, — смеется Вероника. — Вижу ли ее тренером в будущем? Не знаю. Возможно, буду настаивать на том, чтобы она совмещала две профессии — спортивную и более «земную». Но все будет зависеть от ее желания.


Алина же, в свою очередь, говорит о том, что мечтает остаться в спорте.

— Я хочу заниматься чирлидингом даже когда стану взрослой, — делится с нами девочка. — Мои ближайшие цели — научиться делать сальто и хорошо выступить на соревнованиях в Гомеле 1 марта.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Одиннадцатилетняя Алина три с половиной года занимается чирлидингом. Ее увлечение началось с желания сесть на шпагат. Сейчас спортсменка легко делает его в...
 
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