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Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко
Источник материала: Tut.by
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Пост появился в его Instagram,
«Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» — написал Емельяненко.
Напомним, Кадыров вызвал бойца на поединок, а тот в декабре прошлого года дал свое согласие. Емельяненко отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка. Также спортсмен оценил физическую форму политика, отметив, что тот постоянно тренируется. Он подчеркнул, что их бой должен пройти по правилам бокса.
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Российский боец смешанного стиля опубликовал фотографии с тренировки по боксу.
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