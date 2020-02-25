Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко

Источник материала: Tut.by

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Пост появился в его Instagram, передает lenta.ru.

«Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» — написал Емельяненко.

Напомним, Кадыров вызвал бойца на поединок, а тот в декабре прошлого года дал свое согласие. Емельяненко отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка. Также спортсмен оценил физическую форму политика, отметив, что тот постоянно тренируется. Он подчеркнул, что их бой должен пройти по правилам бокса.