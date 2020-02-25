Площадь Ленина в Осиповичах преобразится

Источник материала: Асiповiцкi край

Изучаем мнение

Реконструкция центральной площади города запланирована на текущий год. Сейчас ведется разработка архитектурного решения и первые результаты уже существуют в виде 3D-модели. Одну из проекций объемного образа и предлагаем читателям для ознакомления.





С центральной части площади планируется убрать трибуну и деревья, которые из-за возраста и болезней уже довольно давно не выполняют эстетическую функцию. Памятник В.И. Ленину останется — как дань уважения истории.

На освободившемся пространстве появится место для Доски почета, фонтана, малых архитектурных форм и современных элементов озеленения. Будет установлен большой экран, который планируется использовать для праздничных трансляций, информационных и рекламных сообщений.

Композиционную завершенность придаст национальный орнамент, выложенный плиткой со стороны улицы Сумченко.

Автопарковки на улицах Дзержинского и Королёва должны быть расширены и оборудованы в соответствии с требованиями дорожной безопасности и удобства пользования.

Руководство района подчеркивает желательность того, чтобы жители города ознакомились с наработками проектантов и высказали свое мнение. Если потребуется, то в план реконструкции будут внесены соответствующие изменения.

В этой связи с 25 февраля по 9 марта объявляются общественные обсуждения. Предложения, замечания и собственные проекты можно высылать на электронный адрес zampredosip@tut.by

В 2019 году по итогам общественных обсуждений принято решение оставить улицу Сумченко открытой для движения общественного транспорта. Эта форма диалога между властью и обществом оказалась эффективной. При условии, что земляки не оставались пассивными наблюдателями.