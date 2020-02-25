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Коронавирус идет на спад. В Китае за сутки зафиксировали лишь 9 случаев заражения
Источник материала: СТВ
Новости мира. Количество инфицированных коронавирусом в Китае за пределами центра заболевания вновь снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не считая провинции Хубэй, за прошедшие сутки по всей стране зафиксировали лишь 9 новых случаев заражения. Число выздоровевших пациентов при этом уже 13-й день подряд превышает тысячу человек. По последним данным, из больниц выписались свыше 27 тысяч граждан. Умерли – 2663.
Новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Испании. Заболевание обнаружили у итальянца, который приехал на остров Тенерифе. В Республике Корея число заражённых приближается к 900. В Италии к этому моменту известно о 229 инфицированных. В японской больнице умер четвёртый пожилой пассажир круизного лайнера Diamond Princess.
А вот во Франции коронавируса больше нет. Министр здравоохранения страны сообщил, что всех инфицированных удалось вылечить. По данным ВОЗ, здесь было зарегистрировано 12 случаев заражения «Ковид-19», один пациент умер.
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Новости мира. Количество инфицированных коронавирусом в Китае за пределами центра заболевания вновь снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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