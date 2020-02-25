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Джордж Клуни может купить футбольный клуб «Малага»

25.02.2020 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Голливудский актер Джордж Клуни размышляет о возможности приобретения испанского футбольного клуба «Малага». Об этом сообщает AS.




Артисту могут помочь в инвестировании американские бизнесмены.

С 2010 года «Малагой» владеет катарский шейх Абдулла Аль Тани. Клуб оценивается в 100 миллионов евро.
 
 
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Голливудский актер Джордж Клуни размышляет о возможности приобретения испанского футбольного клуба «Малага». Об этом сообщает AS.
 
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