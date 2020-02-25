ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Минсктранс» ответил хейтерам, которые не понимают, зачем в «Табакерках» продают билеты на проезд

25.02.2020 10:39 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Новость о том, что «Минсктранс» откажется от большинства своих киосков по продаже билетов на проезд – зато их уже продают в «Табакерках», которых станет только больше, – вызвала бурные обсуждения в соцсетях и приток новых (годных!) мемов. Но понимания в том, откуда вообще взялась эта безупречная идея, не было. TUT.by попытался внести в эту историю ясность.

Как рассказал порталу первый замгендиректора «Минсктранса» Олег Дзюбенко, компанию «Энерго-Оил» [владеет всеми «Табакерками» Беларуси, контролируется бизнесменом Алексеем Олексиным] рассматривают лишь как еще одного партнера для продажи талонов. А предложение продавать билеты на основе договора в «Минсктранс» поступило именно от «Энерго-Оил», не наоборот. Сейчас, по словам Дзюбенко, заключен договор по реализации талонов в 25 табачных ларьках. «Минсктранс» не особенно переживает о порче имиджа своего предприятия из-за хейта минчан в адрес «Табакерок» – мол, если пассажирам удобно, то пусть будет, как будет.

Дзюбенко добавил, что сокращение киосков «Минсктранса» не связано с коллаборацией с «Энерго-Оил». Главная идея состоит в том, чтобы уйти от человеческого труда, автоматизировать процессы. И если две недели назад транспортники говорили о том, что к концу 2020 года в Минске останутся лишь 25 точек продаж (из 164), то сейчас уверенности поубавилась: «Просто так закрывать киоски, ничего взамен не предоставив, никто не собирается. Если мы дадим возможность оплачивать проезд в интернете и через приложение, то когда-нибудь киосков в центральной части не будет – но это дело не одного дня».

Вообще, билеты на проезд, считает Дзюбенко, выгоднее продавать через терминалы. Первые два аппарата (которые, кстати, не позволяют расплачиваться наличными, исключительно картой) арендуют у польских партнеров, в центре Минска – возле ГУМа и рядом с площадью Независимости – их поставят уже в марте. Некоторые терминалы встроят в умные остановки, которых по планам в Минске появится в количестве 240 штук. 450 кассиров, которые на сегодня работают в киосках «Минсктранса», после закрытия ларьков трудоустроят на предприятии, сказал Дзюбенко.

Арт на обложке: t.me/belteanews.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новость о том, что «Минсктранс» откажется от большинства своих киосков по продаже билетов на проезд – зато их уже продают в «Табакерках», которых станет только...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Неспортивное поведение" стоило Грабовскому штрафа и дисквалификации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика