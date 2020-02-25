«Минсктранс» ответил хейтерам, которые не понимают, зачем в «Табакерках» продают билеты на проезд

Источник материала: KYKY

Новость о том, что «Минсктранс» откажется от большинства своих киосков по продаже билетов на проезд – зато их уже продают в «Табакерках», которых станет только больше, – вызвала бурные обсуждения в соцсетях и приток новых (годных!) мемов . Но понимания в том, откуда вообще взялась эта безупречная идея, не было. TUT.by попытался внести в эту историю ясность.

Как рассказал порталу первый замгендиректора «Минсктранса» Олег Дзюбенко, компанию «Энерго-Оил» [владеет всеми «Табакерками» Беларуси, контролируется бизнесменом Алексеем Олексиным] рассматривают лишь как еще одного партнера для продажи талонов. А предложение продавать билеты на основе договора в «Минсктранс» поступило именно от «Энерго-Оил», не наоборот. Сейчас, по словам Дзюбенко, заключен договор по реализации талонов в 25 табачных ларьках. «Минсктранс» не особенно переживает о порче имиджа своего предприятия из-за хейта минчан в адрес «Табакерок» – мол, если пассажирам удобно, то пусть будет, как будет.

Дзюбенко добавил, что сокращение киосков «Минсктранса» не связано с коллаборацией с «Энерго-Оил». Главная идея состоит в том, чтобы уйти от человеческого труда, автоматизировать процессы. И если две недели назад транспортники говорили о том, что к концу 2020 года в Минске останутся лишь 25 точек продаж (из 164), то сейчас уверенности поубавилась: «Просто так закрывать киоски, ничего взамен не предоставив, никто не собирается. Если мы дадим возможность оплачивать проезд в интернете и через приложение, то когда-нибудь киосков в центральной части не будет – но это дело не одного дня».

Вообще, билеты на проезд, считает Дзюбенко, выгоднее продавать через терминалы. Первые два аппарата (которые, кстати, не позволяют расплачиваться наличными, исключительно картой) арендуют у польских партнеров, в центре Минска – возле ГУМа и рядом с площадью Независимости – их поставят уже в марте. Некоторые терминалы встроят в умные остановки, которых по планам в Минске появится в количестве 240 штук. 450 кассиров, которые на сегодня работают в киосках «Минсктранса», после закрытия ларьков трудоустроят на предприятии, сказал Дзюбенко.

Арт на обложке: t.me/belteanews.