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Был обмотан сетью и повредил плавник. У берегов Мексики спасли горбатого кита

25.02.2020 12:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. У берегов Мексики в Калифорнийском заливе спасли горбатого кита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Был обмотан сетью и повредил плавник. У берегов Мексики спасли горбатого кита

Млекопитающее попало в браконьерские сети длиной в несколько сотен метров и могло погибнуть. На помощь ему поспешил корабль мексиканского флота и судно экологов.

Был обмотан сетью и повредил плавник. У берегов Мексики спасли горбатого кита

Спасательная операция длилась несколько часов. Практически полностью обмотанный снастью, кит повредил плавники, не мог нырять и нормально плыть. После того, как сети разрезали вокруг головы и тела, морской гигант уплыл.

Был обмотан сетью и повредил плавник. У берегов Мексики спасли горбатого кита

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Новости Мексики. У берегов Мексики в Калифорнийском заливе спасли горбатого кита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Млекопитающее попало в...
 
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